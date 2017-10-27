0
17:02
Полпред президента в СЗФО пообещал разобраться в ситуации с наличием двух газет «Из рук в руки» в Пскове
11:40
Депутаты разрешили «Псковским теплосетям» взять очередной овердрафтный кредит для получения оборотных средств
17:52
Директор Псковской ГРЭС прокомментировал сообщение о вывозе оборудования со станции
11:38
Кредит вам в помощь
11:32
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
09:40
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле
16:15
Приключения «электроника»
Еще новости
Экономика

Управляющие компании отстранят от сбора средств за услуги ЖКХ

Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомтсва. Согласно законопроекту, одновременно вводится типовая форма единого платежного документа.

Как отмечает издание, дебиторская задолженность ЖКХ за второй квартал 2017 года по сравнению с первым сократилась на 7,45%. При этом в ведомстве заявили, что «объем задолженности, накопленной управляющими компаниями, составляет порядка 250 млрд рублей».

Долги за услуги ЖКХ в первом полугодии выросли на 20% и достигли 1,2 трлн рублей, следует из данных Росстата. В 2016 году на принудительном исполнении о взыскании задолженности находилось чуть более 4 млн исполнительных производств

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полпред президента в СЗФО пообещал разобраться в ситуации с наличием двух газет «Из рук в руки» в Пскове
27 октября 2017
Полпред президента в СЗФО пообещал разобраться в ситуации с наличием двух газет «Из рук в руки» в Пскове
Депутаты разрешили «Псковским теплосетям» взять очередной овердрафтный кредит для получения оборотных средств
27 октября 2017
Депутаты разрешили «Псковским теплосетям» взять очередной овердрафтный кредит для получения оборотных средств
Директор Псковской ГРЭС прокомментировал сообщение о вывозе оборудования со станции
25 октября 2017
Директор Псковской ГРЭС прокомментировал сообщение о вывозе оборудования со станции 1
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
22 октября 2017
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле
20 октября 2017
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле 1
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
19 октября 2017
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
19 октября 2017
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
Эксперт: Кризис и «открытие» Турции привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30%
19 октября 2017
Эксперт: Кризис и «открытие» Турции привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30% 1

Идет загрузка...