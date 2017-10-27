Управляющие компании отстранят от сбора средств за услуги ЖКХ

09:12, 30 октября 2017, ПАИ

Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомтсва. Согласно законопроекту, одновременно вводится типовая форма единого платежного документа.

Как отмечает издание, дебиторская задолженность ЖКХ за второй квартал 2017 года по сравнению с первым сократилась на 7,45%. При этом в ведомстве заявили, что «объем задолженности, накопленной управляющими компаниями, составляет порядка 250 млрд рублей».

Долги за услуги ЖКХ в первом полугодии выросли на 20% и достигли 1,2 трлн рублей, следует из данных Росстата. В 2016 году на принудительном исполнении о взыскании задолженности находилось чуть более 4 млн исполнительных производств