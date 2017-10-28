Получить жильё помогла прокуратура опочецкому сироте

09:35, 30 октября 2017, ПАИ

Опочецкий районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора района к администрации муниципалитет о предоставлении 22-летнему местному жителю из числа детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенного жилого помещения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в судебном заседании было установлено, что решением жилищной комиссии администрации Псковской области от 23 мая 2014 года принято решение о включении молодого человека в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

В 2015 году молодой человек окончил Пыталовский многопрофильный техникум, однако жильё ему не предоставили, хотя этого требуют федеральный и областной законы.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.