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Получить жильё помогла прокуратура опочецкому сироте

Опочецкий районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора района к администрации муниципалитет о предоставлении 22-летнему местному жителю из числа детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенного жилого помещения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в судебном заседании было установлено, что решением жилищной комиссии администрации Псковской области от 23 мая 2014 года принято решение о включении молодого человека в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

В 2015 году молодой человек окончил Пыталовский многопрофильный техникум, однако жильё ему не предоставили, хотя этого требуют федеральный и областной законы.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

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