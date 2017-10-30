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Общество

Новые парашюты «Арбалет-2» тестируют псковские разведподразделения ВДВ

Псковские разведывательные подразделения ВДВ тестируют новые парашютные системы специального назначения «Арбалет-2». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В распоряжение спецназа ВДВ уже поступили около 300 парашютных систем специального назначения типа «Арбалет», к концу 2017 года показатель планируется удвоить. Помимо Псковской области первые партии новых парашютных систем уже находятся в разведывательных подразделениях Тульского, Ивановского и Кубинского (Московская область) соединений ВДВ.

Парашют «Арбалет-2» будет использоваться спецназом ВДВ для десантирования из самолётов и вертолётов с полётной массой парашютиста со спецснаряжением до 150 килограммов с высот до 8000 метров.

Поступающие комплекты парашютных систем распределяются по подразделениям специального назначения в плановом порядке. Учет их применения и распределение по воинским частям и соединениям для увеличения в ВДВ общей доли парашютных систем типа «крыло» проводит управление воздушно-десантной подготовки ВДВ.

Поступающая парашютная система «Арбалет-2» типа «крыло» способная развивать горизонтальную скорость до 60 километров в час и предназначена для десантирования парашютистов в составе групп специального назначения с комплектом вооружения и снаряжения. Специальное строение купола, подвесной системы и системы управления позволяют осуществлять безопасное приземление военнослужащих с минимальным опытом прыжков.

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