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Общество

Нарушения пожарной безопасности выявила прокуратура в следственном изоляторе Пскова

В Пскове в СИЗО-1 УФСИН России по области прокуратура области выявила нарушения пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Нарушения были обнаружены в ходе проверки, которую провело надзорное ведомство совместно с ГУ МЧС России по региону. В частности, были установлены нарушения при эксплуатации ряда помещений следственного изолятора, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье заключенных, а также иных лиц, находящихся на территории учреждения.

По фактам выявленных нарушений в адрес начальника УФСИН России по Псковской области внесено представление. Прокуратура области взяла на контроль фактическое устранение нарушений.

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