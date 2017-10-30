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Общество

Концертом «Я люблю тебя, Россия!» отметят День народного единства в Великих Луках

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, начнутся в Великих Луках 4 ноября в 12:00 с традиционного шествия представителей трудовых коллективов, учащейся молодежи и ветеранов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, шествие пройдёт по проспекту Ленина до центральной площади.

Здесь в 12:30 откроется торжественный митинг, на котором с праздником великолучан поздравят руководители города и области, а в 13:00 начнётся праздничная программа «Я люблю тебя, Россия!» В ней примет участие музыкант и певец Петр Захаров из Санкт-Петербурга. В его репертуаре классические и старинные романсы, популярные песни прошлых лет, песни из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля, Марка Бернеса и других исполнителей, а также народные песни.

В 2012 году Пётр Захаров стал обладателем Первой премии и Гран-при Международного конкурса вокалистов «Гран-при Санкт-Петербурга», в 2013 - Первой премии международного конкурса «Фейерверк талантов». Участник всероссийского музыкального телепроекта «Новая звезда» Пётр Захаров сотрудничает с такими дирижёрами как Станислав Горковенко, Владимир Попов, Игорь Пономаренко, Андрей Медведев, Геннадий Чернов и другими талантливыми музыкантами.

Кроме того, на площади будет организована праздничная торговля.

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