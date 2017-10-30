Три бензопилы на 56 тыс. рублей украл опочанин из машины

10:17, 30 октября 2017, ПАИ

В Опочецком районе местный житель украл три бензопилы из машины ВАЗ – 2106. Общий ущерб составил 56 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Опочецкого района.

Прокурор Опочецкого района признал законным и обоснованным постановление дознавателя МО МВД России «Опочецкий» от 26 октября о возбуждении уголовного дела по факту кражи. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).