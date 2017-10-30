Михаил Ведерников поручил в срочном порядке решить проблему с питанием в Хиловской школе

10:37, 30 октября 2017, ПАИ

Проблема отсутствия в средней образовательной школе № 1 города Порхова горячего питания для школьников доведена до временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он поручил своему заместителю Вере Емельяновой в срочном порядке решить вопрос, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

По данным прокуратуры Порховского района, в Хиловской основной общеобразовательной школе (филиал Средней общеобразовательной школы № 1 города Порхова) с начала учебного года полноценное горячее питание заменено на чаепитие в классах, что является прямым нарушением прав учащихся.

Несмотря на то, что школа имеет всю необходимую техническую базу, заведующий филиалом не подобрал персонал, а также не заключил договор между образовательным учреждением и сторонней организацией о предоставлении услуг по кормлению школьников. На сегодняшний день прокуратура района в адрес главы Порховского района внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

«У меня в голове не укладывается, как руководство образовательного учреждения могло начать учебный год, не решив эту проблему. Необходимо в срочном порядке наладить поставку горячего питания в Хиловскую школу, а должностных лиц, допустивших такую ситуацию — привлечь к персональной ответственности», — отметил Михаил Ведерников.

Также глава региона добавил, что Государственное управление образования подписало приказ по проведению ведомственной проверки организации питания в образовательных учреждениях Порховского района с участием представителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области.