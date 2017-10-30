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Общество

День Осии Колёсника наступил по народному календарю

30 октября по церковному календарю наступил день пророка Осии, сообщает calend.ru,

По преданию, Осия боролся против идолопоклонства и обращал сердца евреев к Богу. Говорили, что жена пророка была распутницей, изменяла Осии и, в конце концов, оставила его. После этого он с еще большим пылом стал призывать израильтян к покаянию и истинной вере. Осия утверждал, что Господь отвернется от евреев и призовет в царствие язычников, которые поверят в него.

На Руси Колесником Осию прозвали потому, что в день его памяти уделяли много внимания колесам. Телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность. Если требовалось, транспорт чинили. В любом случае колеса снимали с осей. «На Осия колесо с осью до весны расстаются», — говорили крестьяне, убирая телегу и доставая сани, благо зимний путь к этому времени во многих районах уже устанавливался. А по последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Если колеса едут тихо и не скрипят — на следующий год уродится много хлеба и овощей.

Детям в этот день загадывали загадки о колесах и телегах. Известны, например, такие: «Барыня подкрашена, поперек подпоясана, а спина намазана»; «Четыре братца уговорились гоняться, как ни бегут, друг друга не догонят»; «Один идет, четверых за собой ведет, а пятый сидит, во все глаза глядит».

На Осию вспоминали поговорки об осени. «Быстро тает день — не привяжешь за плетень», — сокрушались люди. И грустили по уходящему лету: «Плачет октябрь холодными слезами».

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