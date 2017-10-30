День основания Российского военно-морского флота отмечается 30 октября

10:41, 30 октября 2017, ПАИ

30 октября отмечается День основания Российского военно-морского флота, сообщает calend.ru.

(20) 30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота России: «Морским судам быть». Этот день и принято считать Днём основания Российского военно-морского флота. В то время в России развернулось военное кораблестроение, суда строились в Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. Были созданы Азовский и Балтийский флоты, позже — Тихоокеанский, Черноморский, Северный флоты и Каспийская флотилия.

В 1-й половине XVIII века русские моряки сделали много важных географических открытий. В 1740 году В. Беринг и А. Чириков основали Петропавловск-Камчатский, в 1741 году открыли пролив и достигли западного побережья Северной Америки. В дальнейшем значительные географические открытия, кругосветные путешествия совершили русские мореплаватели Ф. Беллинсгаузен, В. Головнин, М. Лазарев, Е. Путятин.

Во 2-й половине XVIII — начале XIX века Российский военно-морской флот по количеству боевых кораблей вышел на 3-е место в мире, постоянно совершенствовалась тактика боевых действий на море. Это позволило русским морякам одержать ряд блестящих побед. В историю военно-морского флота России вошли жизнь и подвиги адмиралов Г. Спиридова, Ф. Ушакова, Д. Сенявина, Г. Бутакова, В. Истомина, В. Корнилова, П. Нахимова, С. Макарова.

В 1941-1945 годах руководили боевыми действиями на морских театрах войны адмиралы Н. Кузнецов, И. Исаков, А. Головко, В. Трибуц, Ф.Октябрьский, Л. Владимирский, С. Горшков, И. Юмашев.

Современный Российский военно-морской флот имеет на вооружении мощные ракетные крейсеры, атомные подводные лодки, противолодочные корабли, десантные суда и самолеты морской авиации.