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Прокуратура обязала власти Порхова разработать порядок доставления тел в морг

При проверке законодательства при организации похоронного дела и оказании услуг по погребению умерших  прокуратура Порховского района выявила нарушения в деятельности муниципального образования «Порхов». В частности, в городе не создана специализированная служба, предоставляющая гарантированный перечень услуг по погребению, не разработан и не утверждён порядок захоронения так называемых «безродных» трупов, доставления тел в морг, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Кроме того, надзорное ведомство обнаружило, что за 2016 и 2017 годы не было заключено ни одного муниципального контракта по содержанию мест захоронения, финансирование на указанные цели не предусмотрено.

В прокуратуре напомнили, что по пункту 22 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится, в том числе, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

В этой связи прокуратура района в адрес главы муниципального образования «Порхов» внесла  представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона прокуратура взяла на контроль.

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