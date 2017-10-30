Солист хореографического ансамбля из Пскова принял участие в международном фестивале-конкурсе танца

12:49, 30 октября 2017, ПАИ

Солист образцового хореографического ансамбля «Бусинки» из Пскова Иван Андреев принял участие в IX Международном фестивале-конкурсе сольного танца имени Махмуда Эсамбаева, который проходил в Грозном (Чечня). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фестиваль-конкурс проводится с 2009 года на постоянной основе при организационной и финансовой поддержке Министерства культуры Чеченской Республики и Министерства культуры Российской Федерации.

В фестивале приняли участие коллективы и солисты из восьми стран и двадцати восьми регионов России.

По словам организаторов на участие в конкурсе каждый год приходило много заявок, поэтому в 2017 году ввели обязательную норму отбора участников (I тур) - к заявлению на участие необходимо было приложить видеоматериал, демонстрирующий уровень конкурсной программы. Таким образом, участники прошли по два тура в трех номинациях: «Групповой танец», «Парный танец» и «Сольный танец».

Среди конкурсантов - солисты ведущих государственных хореографических ансамблей, академий, филармоний, высших учебных заведений, которые показали самые разные постановки, это были как зажигательные танцы, так и тонкое лирическое искусство.

Шестнадцатилетний пскович Иван Андреев оказался самым юным участником конкурса. Он представил на суд жюри две хореографические композиции: украинский танец «Гопак» и современный танец «Капитан Джек Воробей», по результатам второго тура он стал обладателем Диплома участника конкурса, - сообщили в детской школе искусств.

Оценивали мастерство участников семь именитых членов жюри, председателем которого выступила заслуженный деятель искусств РФ и главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская. По словам министра культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааева, фестиваль вошел в лигу самых популярных и профессиональных фестивалей в России. О высоком статусе конкурса говорит и тот факт, что ежегодно на гала-концерте и награждении победителей и участников присутствует президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Добавим, целью проведения фестиваля является популяризация хореографического творчества, межнациональный, межрегиональный и международный обмен достижениями в области хореографии, выявление, поддержка и развитие творческого потенциала одарённой молодёжи.