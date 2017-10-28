Неустановленные автомобили сбили пешеходов в Пскове и Великих Луках

11:26, 30 октября 2017, ПАИ

29 октября около 19:10 в Пскове на улице Западной неустановленный автомобиль сбил 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Псковичка получила травмы и была доставлена в больницу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Аналогичное ДТП случилось в 22:40 в Великих Луках на улице Зверева. Там под колёса неустановленной машины на нерегулируемом пешеходном переходе попал 18-летний молодой человек. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью в приемный покой городской больницы.

В этот же день около 7:00 в Печорском районе на 14-м километре дороги Печоры - Старый Изборск 52-летняя женщина-водитель автомобиля «Шевроле Авео» превысила скорость и не справилась с управлением. Машина съехала в правый кювет по ходу движения и опрокинулась. В результате ДТП пострадала 83-летняя пассажирка, её госпитализировали.

В 16:00 в Псковском районе на 6-м километре дороги Псков – Гдов 34-летний водитель автомашины «Мицубиси Галант» на прямом участке не справился с управлением. Автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в «Субару Форестер» под управлением 46-летнего мужчины. Пострадали в аварии водитель «Субару», и двое его пассажиров: 38-летняя женщина и 13-летний мальчик.

28 октября в 6:50 в Печорском районе на 16-м километре трассы Печоры – Старый Изборск 50-летний водитель автомашины «Фольксваген Пассат» при обгоне сбил шедшую по крою проезжей части 76-летнюю женщину. Она получила незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

Также в субботу в 13:15 в Островском районе на 342-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель неустановленный грузовой автомобиль совершил наезд на стоящий ВАЗ-21102 под управлением 21-летнего молодого человека, который намеревался повернуть налево. От удара ВАЗ-21102 вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении «Шевроле-Ланос», за рулём которого находился 60-летний мужчина. Ранения в этой аварии получил водитель ВАЗа, госпитализирован он не был.

Всего за минувшие выходные, 28 и 29 октября, в Псковской области зарегистрировали 9 ДТП, в которых 1 человек погиб и 12 получили ранения. За два дня на дорогах региона были задержаны 28 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.