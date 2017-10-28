В Великих Луках, Острове, Новосокольниках и Новоржеве повторно задержаны нетрезвые водители

12:34, 30 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках, Острове, Новосокольниках и Новоржеве задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 29 октября в Великих Луках на улице Новоселенинской полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21102, за рулем которого находился нетрезвый 27-летний горожанин. Вечером 27 октября в Острове по улице Станционной на автомашине ВАЗ-2107 следовал 47-летний мужчина, который находился в нетрезвом состоянии. В Новосокольниках у дома на улице Дружбы полицейские остановили «семерку», которой управлял нетрезвый 37-летний гражданин. Днем 28 октября в Новоржеве по улице Пушкина на мотоцикле ехал 44-летний мужчина. Как выяснили стражи порядка, он находился в нетрезвом виде. По этим фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.