Фальшивые пятитысячные купюры изъяты в Великих Луках и Опочке

11:58, 30 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках и Опочке полиция обнаружила пятитысячные купюры с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в Великих Луках и Опочке в финансовых учреждениях полиция изъяла две поддельные пятитысячные купюры. Проводится проверка.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.