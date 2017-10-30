Фальшивые пятитысячные купюры изъяты в Великих Луках и Опочке
В Великих Луках и Опочке полиция обнаружила пятитысячные купюры с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По данным следствия, в Великих Луках и Опочке в финансовых учреждениях полиция изъяла две поддельные пятитысячные купюры. Проводится проверка.
В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.