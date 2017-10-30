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Общество

29 нарушения выявили сотрудники псковской рыбоохраны за неделю

Сотрудники рыбоохраны по Псковской области за неделю с 23 по 29 октября выявили 29 административных правонарушений в сфере охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Территориального управления Росрыболовства.

Инспекторы наложили штрафов на сумму 33,1 тыс. рублей,  взыскать за семь дней удалось 28,5 тыс. рублей. У браконьеров были изъяты 4 килограмма рыбы, 33 незаконных орудий лова и 1 транспортное средство.

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