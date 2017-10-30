В Пскове 13-й раз прошёл семейный праздник «Маленький чемпион»

11:56, 30 октября 2017, ПАИ

29 октября в Пскове 13-й раз прошёл семейный праздник «Маленький чемпион», сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда - Псков». На дорожки вышли 84 малыша в возрасте от шести месяцев до двух лет. Крохотные спортсмены преодолели дистанцию в десять метров. Для ребят постарше работала развлекательная программа: выступления танцевальных коллективов, мастер-классы, игры, спортивные мини-площадки.

Для половины участников-малышей забег стал первым спортивным состязанием в жизни. Трое самых быстрых из каждого забега получили медали и подарки. Элина Муравинец стала обладателем кубка – трофей Абсолютного чемпиона. Этой осенью девочка показала лучшее время во всех 14 забегах. «Быстро ползает тот, кого любит и поддерживает мама и папа, - отметила мама. – Когда Элина была маленькой, то хорошо ползала. Сейчас уже дома ходит, но мы немного потренировались на старте».

По традиции, семьи малышей пришли на площадку с желанием выделиться и поддержать своего чемпиона. Болельщики украсили стену плакатами. Лучшими плакатами были признаны стенгазеты: Семёновых (семья малыша по имени Александр); Романовых и Волковых; Семёновых (родные Степана); Васильевых (газета в честь Полины); Новицких; Зыковых; Артёмовых; Зуевых; Кустовых; Лисовых.

Обладателями самых интересных костюмов были признаны Акатенковы; Костины; Хомучеевы; Ивановы (семья Владислава); Волковы и Романовы; Артёмовы; Рендаковы; Кустовы; Максимцевы; Гуковы; Семеновы (родные Александра); Тимофеевы; Лисовы; Дьячковы; Наливко.

Победителями забегов осенью 2017 года стали:

1 забег - Егор Прокопенко (43,82 секунды)

2 забег - Мария Филиппова (27,91)

3 забег - Матвей Тимофеев (21,51)

4 забег - Екатерина Петрова (30, 44)

5 забег - Полина Васильева (17,1)

6 забег - Артём Лугманов (21,84)

7 забег - Ярослав Волков (14,99)

8 забег - Александр Стояновский (13,34)

9 забег - Алина Никитина (16,25)

10 забег - Ксения Воропай (12,64)

11 забег - Егор Сергеев (9,88)

12 забег - Элина Муравинец (9,07)

13 забег - Михаил Ольховиков (12,03)

14 забег - Степан Семёнов (9,66).

«Несмотря на то, что это был 13-й по счету семейный фестиваль «Маленький чемпион», мы убеждены, праздник удался! Было очень много участников, болельщиков, гостей. Для самых маленьких, для наших чемпионов, это были первые спортивные состязания, первые победы. Для их родителей и бабушек с дедушками - повод для гордости за наследника. А в целом получился большой городской праздник. И мы рады, что год от года он привлекает все больше и больше внимания. Мы, как организаторы, готовы откликаться на любые предложения. Именно благодаря родителям участников предшествующих забегов появился новый конкурс для самых сильных и смелых отцов. Думаю, впереди у нас еще немало сюрпризов для гостей «Маленького чемпиона», - отметила главный редактор «Комсомольской правды – Псков» Ирина Потапова.