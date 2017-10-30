65-ю годовщину со дня образования отметили подразделения вневедомственной охраны в Пскове

12:37, 30 октября 2017, ПАИ

30 октября в Пскове прошло торжественное мероприятие, посвященное 65-й годовщине со дня образования подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Начальник отдела вневедомственной охраны войск Нацгвардии РФ по Псковской области Геннадий Виноградов поздравил офицеров и личный состав подразделений с 65-й годовщиной и подчеркнул высокий уровень профессиональной выучки и технического оснащения современной полиции.

Начальник Управления специальных программ администрации Псковской области Игорь Виноградский отметил их большой вклад в раскрытии преступлений по горячим следам, а также высокое доверие к их службе со стороны граждан и государства.

От имени депутатов Псковского областного собрания Виктор Антонов пожелал полицейским крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, мира, добра и успехов в нелегком труде.

О высоком профессионализме говорил и заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, поздравляя собравшихся офицеров с профессиональным праздником от имени главы Пскова и администрации города. «Взаимодействие, которое налажено между городскими властями и сотрудниками подразделений вневедомственной охраны Пскова, позволяет совместно решать многие вопросы на должном уровне. Ваше подразделение - это сильная и технически оснащенная структура, в которой работают настоящие профессионалы своего дела», - сказал Сергей Гаврилов.

Лучшим сотрудникам подразделений вневедомственной охраны вручили почетные грамоты и благодарности руководства региона и города, а также награды и знаки отличия от УМВД РФ по Псковской области.

Напомним, история вневедомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952 года, когда Совет Министров СССР принял Постановление «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств». Этим актом было установлено, что при органах внутренних дел создается вневедомственная наружная сторожевая охрана, в обязанности которой входит охрана хозяйственных объектов, независимо от их ведомственной принадлежности.

До апреля 2016 года вневедомственная охрана подчинялась Министерству внутренних дел РФ, а после создания в России Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии), подразделения вневедомственной охраны вошли в её состав.