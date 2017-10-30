Более 80 юных исследователей приняли участие на выставке «Шаг в науку» в Пскове

13:49, 30 октября 2017, ПАИ

С 25 по 27 октября в Доме детского творчества города Пскова состоялись областные мероприятия для школьников и педагогов, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью. Более 80 юных исследователей из 11 районов и городов Псковской области и Санкт-Петербурга представляли свои работы на научно-практической выставке учащихся «Шаг в науку» и интеллектуальном соревновании учащихся «Шаг в науку, юниоры Псковщины».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном центре развития одаренных детей и юношества, школьники изучали растительный и животный мир особо охраняемых природных территорий Псковской области, исследования были посвящены подвигам соотечественников в Великой Отечественной войне, лингвистическим особенностям поэзии и прозы классиков, практическому применению физических и математических знаний.

Абсолютным победителем выставки стал учащийся 10 класса МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» Псковского района Илья Тимофеев с работой «Выявление экологических особенностей некоторых озёрных экосистем национального парка «Себежский» Псковской области».

Победителями в номинации «Лучшая работа в направлении «Науки об окружающей среде» стали: ученица Псковского эколого-биологического центра, объединения «Исследователи природы», Естественно-математического лицея №20 Алина Гусарова, ученик Псковской инженерно-лингвистической гимназии Игорь Кисарин, ученица Псковского гуманитарного лицея Софья Петрова и ученица Псковского технического лицея Мария Груздова.

В номинации «Лучшая работа в направлении «Техника и инженерное дело» первое место заняла ученица Идрицкой средней школы Себежского района Диана Ерастова. Лучшие работы в направлении «Социальные и поведенческие науки» представили: ученик Псковского агротехнического колледжа Степан Михайлов, ученик Писковской средней школы Евгений Филиппов, ученик Стругокрасненской средней школы Владимир Леонтьев и ученица Псковского гуманитарного лицея Александра Клейменова.

Кроме того, лучшей работой в разделе «Естественные науки» стало исследование ученицы Санкт-Петербургской гимназии №271 Анастасии Гулиной. В разделе «Лучшая работа в разделе «Науки о человеке» победу одержала ученица Стругокрасненской средней школы Татьяна Нефедова.

Победителями и призерами Интеллектуального соревнования учащихся «Шаг в науку, юниоры Псковщины» стали: в секции «Математика и физика» - ученик Псковского технического лицея Евгений Емец, ученица Псковского политехнического колледжа Александра Николаева, ученица Плюсской средней школы Анастасия Федоровна, ученик Псковской средней школы №12 Адрей Баронэ. В секции «Естествознание» призерами стали: ученицы Сосновоборской средней школы Ульяна Горгуленко, Татьяна Воронецкая, ученик Псковской средней школы № 24 Андрей Максимов, ученица Псковского педагогического комплекса Юлия Погребатько, ученица Псковского гуманитарного лицея Светлана Михайлова, ученик Псковской средней школы №2 Арсений Гриневич, ученики Себежской средней школы Екатерина Емельянова, Николай Черноок, Елизавета Максимова.

Также, в секции «Литературоведение и языкознание» победителями и призерами стали: ученица Островской средней школы №1 Анастасия Леоненко, ученица Псковского политехнического колледжа Маргарита Колпакова, ученица Псковской средней школы №24 Анна Козырева и ученица Невельской средней школы №5 Дарья Савчук. В секции «История и краеведение» лучшими признаны: ученик Невельской гимназии Александр Воронков, ученик Стругокрасненской средней школы Станислав Николаев, ученица Москвинской средней школы Варвара Александрова, ученица Многопрофильного правового лицея Алина Еркина, ученик Пушкиногорской средней школы Семен Виноградов и ученик Невельской средней школы Виктор Ефимов.

Кроме того, в рамках выставки и соревнования состоялась олимпиада «Шаг в науку». Все победители и призеры получили дипломы и призы от Псковской областной общественной организации «Чудской проект», научные руководители – благодарности от имени Государственного управления образования Псковской области.

Организаторами стали координационный центр по Псковской области Всероссийской программы «Шаг в будущее» и Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества.