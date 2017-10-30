41 тысячу рублей украли мошенницы у пенсионерки в Локнянском районе

13:16, 30 октября 2017, ПАИ

В Локнянском районе две мошенницы украли у пенсионерки 41 тысячу рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в июне текущего года в деревне Прискуха Локнянского района из дома у 85-летней местной жительницы, которая проживает одна, неизвестные похитили 41 тысячу рублей. Вскоре полиция задержала двух жительниц Новосокольников, 25 и 35 лет, которые подозреваются в совершении данной кражи.

Обе женщины приехали в деревню Прискуха на своей автомашине из Новосокольников. Одна из них представилась пенсионерке работницей коммунальной службы и под предлогом проверки электросчетчика зашла к ней в дом. Пока она разговаривала с хозяйкой, в помещение незаметно проникла ее спутница и спряталась в комнате. Когда старушка вместе с гостьей после осмотра счетчика вышли на улицу, оставшаяся в доме злоумышленница нашла сбережения хозяйки, а затем незаметно вышла из дома, сообщив напарнице по мобильному телефону, что деньги у нее. Вернувшись в Новосокольники, подозреваемые потратили украденные 41 тысячу рублей на собственные нужды.

В настоящее время в их отношении возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.