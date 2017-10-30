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Общество

Погибших в авиакатастрофе над Синаем вспоминают в Пскове

В преддверии второй годовщины катастрофы лайнера Airbus-321 над Синайским полуостровом в Пскове вспоминают жертв теракта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковичи могут принести цветы и зажечь свечи у стены Рыбницкой башни Псковского Кремля. Гражданская акция организована Псковским городским молодежным центром.

Напомним, 31 октября 2015 года на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа», который совершал рейс 9268 из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, произошел взрыв, приведший к гибели 224 человек - пассажиров и членов экипажа. Среди них были 9 псковичей: Алиса Витальева, Ирина Витальева, Андрей Горбатенко, Екатерина Кожемякина, заместитель главы Пскова Александр Копылов, Елена Мельникова, Екатерина Мурашова, Ирина Пикалева, Алексей Тихомиров.

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