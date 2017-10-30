Псковички смогут бесплатно обучиться бизнесу в рамках проекта «Мама-предприниматель»

14:15, 30 октября 2017, ПАИ

В Пскове стартует федеральный образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылёва.

В частности, с 6 по 10 ноября в конференц-зале Фонда гарантий и развития предпринимательства (улица Ротная, дом 34, второй этаж) пройдут тренинги в рамках программы.

Образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Цель проекта – помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно. Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница в каждом из городов проекта получит грант в размере 200 тыс. рублей от фонда Амвэй «В ответе за будущее» или его эквивалент – пакет бизнес-сервисов для стартапа.

Подать заявку на участие можно через региональные отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и Центры поддержки предпринимательства, а также на сайте.

Добавим, что проект реализуют Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитет по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд Амвэй «В ответе за будущее». На федеральном уровне проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ. Официальным партнером мероприятия выступает Банк УРАЛСИБ. В Пскове проект проходит также при поддержке Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области», АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области».

В 2017 году проект проводится в 20 регионах России. В первую десятку участников вошли: Астрахань и Астраханская область, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Волгоград, Ярославль, Новосибирск, Воронеж, Калининград, Уфа и Нижегородская область.

В 2016 году обучение по программе «Мама-предприниматель» прошли более 180 женщин в 6 регионах России – Владимирской, Ульяновской, Тульской, Воронежской, Новгородской и Московской области. При этом проект привлек не только местных жительниц – ради участия в «Мама-предприниматель» мамы приезжали со всех уголков России. Также в 2016 году для 4 городов были организованы специальные однодневные бизнес-сессии «День «Мама-Предприниматель», где успешные предприниматели и эксперты знакомили участниц с тонкостями налогообложения и давали практические советы по запуску и продвижению своего бизнеса.