Юные опочецкие шахматисты посетили студии «Давай поженимся», «Поле чудес» и «Вечернего Урганта»

16:31, 30 октября 2017, ПАИ

С 26 по 27 октября учащиеся Опочецкой гимназии, носящей имя первого русского шахматного мастера Александра Петрова, побывали в Москве. В первый день обучающиеся по программе шахматного всеобуча гимназисты Ульяна Карузина, Александра Богашева, Игнат Самойлов и Максим Лебедев побывали на экскурсии в телецентре «Останкино», где посетили студии, в которых происходят съемки телепередач «Давай поженимся», «Жить здорово», «Вечерний Ургант», «Новости», «Поле чудес» и «Спокойной ночи малыши», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

Затем юные шахматисты приняли участие в «сеансе в слепую» с известным международным гроссмейстером и чемпионом Европы по шахматам Эрнесто Инаркиевым, который играл сразу на семи шахматных досках. После трех часов борьбы чемпион Европы 2016 года выиграл все партии. В интервью гроссмейстер отметил способности и высокий потенциал своих соперников-участников проекта «Шахматы в школы», который реализуется Российской федерацией шахмат при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Эрнесто Инаркиев пожелал ребятам больших успехов в шахматах, а также сказал, что в некоторых партиях ему был сложно.

На следующий день гимназисты из Опочки побывали на экскурсии в музее шахмат Центрального Дома шахматистов, расположенном в старинном московском особняке, где размещается Российская шахматная федерация. Там находятся экспонаты со всего мира и отражена вся история шахмат. «Ребята с большим вниманием слушали заведующего музеем, задавали много вопросов», - отметили в пресс-службе.

После обеда в «Останкино» юные шахматисты побывали на лекции-презентации автора учебника «Шахматная школа» Владимира Барского. Он подарил каждому участнику учебник с авторской подписью и пожеланиями успехов в учебе и в шахматах. Также всем ребятам от благотворительного Фонда Тимченко и от телецентра «Останкино» подарили подарки.

«Директор гимназии имени Александра Петрова из города Опочки Юрий Богашев поблагодарил областную Федерацию шахмат, Российскую шахматную Федерацию и Благотворительный Фонд Тимченко за предоставленную уникальную возможность принять участие в увлекательных мероприятиях в Москве и незабываемые впечатления, которые останутся у детей на всю оставшуюся жизнь», - добавили в пресс-службе.