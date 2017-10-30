Созданию высокопроизводительных рабочих мест посвятили конференцию в Пскове

14:52, 30 октября 2017, ПАИ

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Псковской области выступило соорганизатором конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России». В её работе приняли участие представители Народного фронта, органов государственной власти, бизнеса, организаций и предприятий области, научного сообщества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Участники конференции обсудили приоритеты социально-экономического развития региона, пути повышения производительности труда и создания высокопроизводительных рабочих мест, проблемы кадрового обеспечения промышленного роста и пути их решения. В пресс-службе ОНФ отметили, что задача по созданию высокопроизводительных рабочих мест поставлена президентом России, лидером Общероссийского народного фронта в одном из указов, согласно которому к 2020 году в стране должно быть создано и модернизировано 25 млн таких мест. Расчеты Росстата показывают, что на сегодняшний день в стране созданы порядка 16,5 млн высокопроизводительных рабочих мест.

По информации, озвученной на пленарном заседании конференции, на начало 2017 года в Псковской области насчитывалось 58 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, что составляет 19% от всех рабочих мест в экономике области. В наибольшей степени такими местами обеспечены промышленное производство (30%), транспорт и связь (11%), торговля (6%) и строительство (4%). По приросту высокопроизводительных рабочих мест в 2016 году Псковская область поднялась на пятое место в СЗФО.

Представитель регионального отделения Народного фронта Артур Евтеев представил на конференции проект ОНФ «Профстажировки», который помогает студентам и выпускникам инженерно-технических образовательных учреждений подобрать предприятие для прохождения стажировки по специальности в любом регионе России. «Проект фактически создает новый механизм прямого взаимодействия молодых специалистов и предприятий. Однако необходимо направить усилия не только на обучение кадров, но и на создание условий для того, чтобы они оставались жить и работать в регионе», – отметил Евтеев.

В ходе конференции был отмечен высокий потенциал региона для создания высокопроизводительных рабочих мест, в частности в аграрном секторе, сфере обрабатывающих производств, транспорта и связи, строительстве. Основными точками роста обозначались особая экономическая зона «Моглино» и промышленный электротехнический кластер Псковской области. Сдерживающими факторами для создания высокопроизводительных рабочих мест назывались демографическая ситуация, кадровая проблема, низкая бюджетная обеспеченность региона и сложившаяся система расселения, при которой концентрация высокопроизводительных рабочих мест сосредоточена в мегаполисах, а на периферии она низкая.

В качестве мер по повышению динамики создания высокопроизводительных рабочих мест в регионе озвучены реализация региональных подпрограмм по развитию промышленности и повышению конкурентноспособности предприятий, по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, по поддержке кластерных инициатив и развитию ОЭЗ «Моглино».

В рамках мероприятия поднимались также вопросы социальной значимости, методологии подсчета и статистики высокопроизводительных рабочих мест в России и в регионе. Участники конференции отмечали, что на сегодняшний день создание высокопроизводительных рабочих мест стало насущной необходимостью, без которой невозможно эффективное развитие экономики в целом. При этом показатель высокопроизводительных рабочих мест должен определяться не размером заработной платы, а соотношением произведенной добавленной стоимости и количества работников на предприятии.

По итогам конференции была принята резолюция, в которой отражены сформулированные в ходе конференции предложения по поддержанию стабильности на рынке труда, рекомендации и выработанные решения, направленные на стимулирование создания в регионе высокопроизводительных рабочих мест.