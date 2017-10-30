Патрулирование железнодорожных путей усилят в Псковской области в дни осенних каникул

15:26, 30 октября 2017, ПАИ

С 30 октября по 8 ноября в псковском линейном отделе (ЛО) МВД России на транспорте проводится профилактическая операция «Каникулы». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, цель операции - предупреждение и пресечение беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних на объектах транспорта, профилактика детского травматизма, пресечение и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

Для реализации целей операции сотрудники линейного отдела будут проводить профилактические рейды на объектах железнодорожного транспорта Пскова и Псковской области.

В пресс-службе напомнили, что на железной дороге запрещается ходить по путям и переходить их в неустановленных местах; переходить пути перед приближающимся поездом; подлезать под вагонами составов; находиться на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения; подходить к краю платформы; входить и выходить из вагона во время движения поезда; кататься на подножках вагонов; устраивать игры на железнодорожной дороге и в близи нее.