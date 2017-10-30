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Общество

О конкурсах «Молодежки ОНФ» рассказали псковским старшеклассникам представители Народного фронта

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области провели очередную встречу с молодежью, на которой познакомили ребят  с конкурсами «Молодежки ОНФ» «Не жди перемен! Твори перемены!» и «Образ будущего страны». Среди участников встречи  были старшеклассники псковских школ, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении ОНФ.

Представители Общероссийского народного фронта рассказали об основных направлениях работы Народного фронта в регионе: проектах «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка качества», работе Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды. В ходе встречи также обсудили направления и формы участия активных представителей молодежи в рамках «Молодежки ОНФ».

«Акцент ставится на необходимости самостоятельных действий, без заданий или указаний  сверху. «Молодежка ОНФ»  не только призвана способствовать решению социально важных задач, но и предоставляет возможность для творческой самореализации. Если у вас есть интересные идеи, инициативы или проекты, направленные на формирование чувства социальной ответственности, самоорганизации и взаимопомощи - мы поддержим. При этом, помогая нам, взрослым активистам Народного фронта,  вы приобретете  полезный опыт, познакомитесь с механизмами общественного контроля», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин. 

Интерес у участников встречи вызвали конкурсы «Не жди перемен! Твори перемены!» и «Образ будущего страны», которые рассчитаны на тех, кто стремится сделать окружающий мир лучше.

Ранее активисты «Молодежки ОНФ» реализовали идею с проведением мастер-классов по рисованию для детей, и эта инициатива уже преобразилась в масштабный цикл акций, которые проводятся в разных районах области и охватил более 400 участников. Еще одна акция «Мы – память» по благоустройству захоронений героев и участников Великой Отечественной войны тоже выросла в региональный проект. Кроме этого, представители молодежного направления Народного фронта принимают участие в субботниках, мероприятиях патриотической направленности.

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