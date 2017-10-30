Мокрый снег и дождь ожидают псковичей в последний день октября

18:06, 30 октября 2017, ПАИ

31 октября в Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области составит от -2 до +3 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.

Радиационный фон находится в норме.