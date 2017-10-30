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Общество

Лучших игроков в Dota 2 и FIFA 2018 определили в Пскове

Турнир «Киберспорт против наркотиков» по дисциплинам Dota 2 и FIFA 2018 прошел в Пскове. В дисциплине Dota 2 приняли участие более 130 спортсменов, в финальную часть вышли четыре сильнейших команды области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В дисциплине Dota 2 победили команды «Семкины ребята», «H4RDCORE» и «Scary Ninjas», на базе которых будет сформирована сборная Псковской области. В дисциплине FIFA 2018 лучшими признаны Сергей Титов, Илья Остапкевич и Никита Тихонов.

В дисциплине Dota 2 победили команды «Семкины ребята», «H4RDCORE» и «Scary Ninjas», на базе которых будет сформирована сборная Псковской области. В дисциплине Fifa 2018 лучшими признаны Сергей Титов, Илья Остапкевич и Никита Тихонов.

Организаторами мероприятия выступили Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, отдел по молодёжной политике Управления образования администрации Великих Лук, Псковская региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта», Центр науки и спорта, а также частный предприниматель. Турнир проходил при поддержке Совета по молодежной политике города Пскова при главе Пскова и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

«Подобные мероприятия способствуют развитию стратегического мышления и творческого потенциала молодежи», - отметили организаторы турнира.

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