Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоялся в Пскове

16:49, 30 октября 2017, ПАИ

29 октября в Пскове в ТРК «Акваполис» состоялся полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» - регионального этапа национального конкурса красоты «Мисс Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В рамках конкурсной программы девушки приняли участие в нескольких выходах: модное дефиле от магазина женской одежды «Glance», показ «платьев для счастья» от Olga Grinyuk, а также они продемонстрировали меховые изделия от творческой мастерской Светланы Шумейко.

Первым заданием для девушек стал конкурс «Представление». Участницы рассказали о себе и о своих увлечениях. Кульминацией стал выход в купальниках. В финале мероприятия, участницы появились в вечерних платьях и были готовы услышать вердикт жюри.



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина























Жюри полуфинала представляли: Мистер Псков 2017 Никита Тропин, стилист Елена Новичкова, певица Джана и титулованный визажист-стилист Виктория Марчук. Кроме жюри, определить «Мисс симпатий» могли и зрители. По их мнению, третье место заняла Полина Панасевич, второе - Полина Андреева. Победу же, по мнению зрителей, получила Алина Брусилова.

По итогам полуфинала, в заключительный этап конкурса прошли все 13 девушек. Напомним, финал «Мисс Псков 2017» состоится 25 ноября в «Простории». Билеты уже доступны в кассе Псковской филармонии.