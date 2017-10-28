Полиция разыскивает жителя Псков, утратившего родственные связи в 2015 году

16:09, 30 октября 2017, ПАИ

Полиция разыскивает жителя Пскова Валерия Аркадьевича Кадрова 1969 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в мае 2015 года родственники видели его последний раз по месту проживания в доме на улице Советской Армии. С тех пор на связь с родственниками он не выходит, его местонахождение не установлено.

На вид ему 50 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые, размер обуви 42-43.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.