Накануне Дня судебного пристава в Псковской области поздравили ветеранов ведомства

17:41, 30 октября 2017, ПАИ

Накануне Дня судебного пристава в УФССП России по Псковской области поздравили ветеранов ведомства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, с приветственным словом к работникам, стоявшим у истоков создания службы, обратился руководитель Управления ФССП России по Псковской области Сергей Колесников. «Благодарю вас за нелёгкий, но столь нужный и благородный труд, за компетентность, верность долгу и добросовестное служение Отчизне, за многолетние годы, отданные служению Федеральной службе судебных приставов».

Одной из первых поздравления получила Любовь Савченко, которая долгие годы работала начальником отдела в ОСП Печорского района.

Поздравительные открытки получат более сорока ветеранов Федеральной службы судебных приставов Псковской области, которые уже не работают, но служили Отчизне многие годы своей жизни.

Добавим, что в ведомстве с 2015 года создано и действует региональное отделение МОО «Ассоциация ветеранов ССП». Ветераны участвуют в мероприятиях и благотворительных акциях, проводимых ведомством. Работающие ветераны службы передают опыт молодым сотрудникам.