Активисты псковского Красного Креста посетили музей школы № 18 имени Василия Маргелова

17:50, 30 октября 2017, ПАИ

Члены клуба «Краеведение» в рамках проекта «Помощь ради жизни» Псковского Красного Креста посетили музей Средней общеобразовательной школы № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского Красного Креста.

По инициативе руководителя клуба, экскурсию по музею подготовили сами школьники. Об экспонатах, собранных поисковыми отрядами, о боевом пути 3-ей Ленинградской партизанской бригады, рассказала ученица 8 класса школы Александра Данилова. Пожилые люди узнали, что музей был создан по предложению первого директора школы Василия Федорова, который в годы войны был медстатистом 3-ей Ленинградской партизанской бригады. В 1975 году был открыт «Музей боевой славы» и с момента своего открытия музей не закрывался ни на один год.

Сейчас в фонде музея насчитывается более 700 экспонатов. Среди них советское и немецкое оружие с мест боев, предметы быта солдат, письма ветеранов войны, подлинники газет времен Великой Отечественной войны. Активистка клуба, 95 – летняя Клавдия Иванова, поделилась своими воспоминаниями и рассказала, как ее муж воевал в составе 1-ой партизанской бригады. Другие участницы экскурсии поделились воспоминаниями о событиях первых дней войны.

Продолжил знакомство с музеем учащийся 10 класса Павел Новиков. Из его рассказа пожилые люди узнали, что у Василия Маргелова отец был героем и имел два «Георгия». Участники встречи также узнали, что Василий Маргелов был скромным человеком. Но по воспоминаниям сослуживцев, Василий Маргелов воевал лихо, даже сам брал в руки пулемет. Так, например, близ Синявских высот он лично уничтожил 79 фашистов. В наступательных боях он не раз лично поднимал в атаку свои батальоны, был всегда в первых рядах, увлекая бойцов на победу в рукопашном бою. Из-за таких страшных схваток фашисты и прозвали морских пехотинцев «полосатая смерть». За военные действия Василий Маргелов получил 12 Сталинских благодарностей. Краеведы увидели и фамильный герб, подаренный внуком Василия Филипповича.

В завершение встречи, педагог-организатор Галина Мизюлина поведала о достижениях бывших учеников школы. Михаил Хоронен, был мэром города. Сергей Болл- кандидат медицинских наук, Светлана Смирнова- кандидат юридических наук. Выпускница 1969 года Любовь Николаева - заслуженный учитель РФ директор Псковского педагогического комплекса, а Владимир Прокофьев - доктор биологических наук, который окончил эту школу в 1975 году.

Напомним, что встречи проходят в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове», финансируемым фондом «Память, ответственность, будущее» (Германия).