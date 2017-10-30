Борьба добра с бобром

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Виктор Мусатов засыпал депутатов множеством цифр:

• 205 млн 340 тысяч рублей поступили в бюджеты всех уровней за использование лесов Псковской области по состоянию на 1 октября, из них 80 млн - в казну региона; план платежей выполнен на 112%;

• 76 млн рублей составляет недоимка по договорам аренды лесов, из них 50 млн рублей – в федеральный бюджет; недоимка по действующим договорам - около 4 млн, и к концу года ее планируется сократить;

• на 5000 га увеличился объем работ по лесовосстановлению в 2017 года - это на 34% больше планового объема на 2016 год;

• 74 млн рублей дополнительно рассчитывает получить Псковская область в 2018 году на работы по лесоустройству (при том, что финансирование из федерального бюджета на эти цели и так планово должно увеличиться на 20 млн рублей); при этом по плану в регионе должно проводиться лесоустройство в одном лесничестве в год, в связи с этим работы в Псковском лесничестве планируется закончить в 2018 году, а в Порховском – в 2019 (всего в регионе работают 11 лесничеств, в которых трудятся 540 человек).

• 16 млн рублей составил ущерб, нанесенный лесам Псковской области в 2017 году – этот показатель снизился относительно данных 2016 года; также снижается количество незаконных рубок (94 случая зафиксированы в нынешнем году, что на 34 меньше, чем годом ранее);

• почти в 2 раза сократились количество и объем лесных пожаров: председатель госкомитета связал это с внедрением системы видеонаблюдения за лесным фондом и выполнением комплекса противопоржарных мероприятий.

• 185 км лесных дорог были отремонтированы в регионе в этом году.

Депутатов, впрочем, больше занимали не сухие цифры, а насущные проблемы лесопользования. Причём не любые, а те, что «ближе к телу».

Так, гендиректор новосокольнического агропредприятия «Красное знамя» Андрей Козлов поинтересовался, не думает ли комитет вернуться к механизму отвода делянок на заросших землях сельхозназначения? Дескать, всем было бы лучше: населению – древесина, аграриям – расчищенная земля. «Этого не будет, мы не можем выходить за рамки наших полномочий», - вынужден был расстроить парламентария Виктор Мусатов.

Один из крупнейших в регионе землевладельцев (в том числе владелец богатых охотничьих угодий), Анатолий Тиханов, решил напомнить чиновнику, что лесом пользуются не только лесозаготовители. «В лесу у нас находится не только древесина, а лесные дороги становятся всё хуже и хуже, из-за чего нарушаются права граждан, которые хотят поехать, например, за ягодами и грибами», - заявил он. И поинтересовался: «Что делается, чтобы дороги соответствовали требованиям, как это отражено почти в 200 договорах лесопользователей?».

Г-н Мусатов заметил, что арендаторы обязаны содержать в нормативном состоянии дороги только на своих участках, поэтому пытаться решить проблему только за их счёт неправильно. Анатолий Тиханов, будучи предпринимателем, в этом был солидарен с докладчиком: «Естественно, мы не можем наложить на лесопользователей строительство дорог. Но ситуация такова, что у нас просто отсутствие дорог, и никто этим не занимается. Мы используем дороги, которые были построены 10-20-30 лет назад! Комитет тут должен проявить волю и обязать лесопользователей пользоваться дорогами тогда, когда это возможно – то есть когда твёрдое покрытие и зимой по зимникам».

Ещё один заядлый охотник из числа представителей депутатского корпуса – Алексей Севастьянов – поинтересовался, как комитет решает проблему с подтоплением лесных территорий из-за плотин, которые строят бобры.

«Мы принимаем меры по снижению заболачиваемости и разрушению плотин», – попытался отбиться председатель госкомитета. При этом он посетовал, что численность бобра в регионе зашкаливает, а с точки зрения охоты он не очень осваиваемый.

«Мы теряем тысячи гектаров леса!» - не унимался г-н Севастьянов и предложил стимулировать охотников на добычу бобра. «Давайте мы разработаем специальные предложения по снижению численности бобра в Псковской области», - согласился Мусатов.

Председатель Межхозяйственного лесхоза «Родник» из Стругокрасненского района Николай Бурый спросил, когда комитет приступит к заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для малого бизнеса. Виктор Мусатов попытался оправдаться, что малый бизнес неохотно выходит на такие аукционы: из 11 выставленных участков 8 не были разыграны. Но депутат отмёл такое объяснение. По его словам, нужно грамотнее работать с составлением требований к арендаторам, так как хорошие участки давно разобраны, а оставшиеся не требуют дорогостоящего искусственного лесовосстановления, отпугивающего малый бизнес. «Вы хотите дискредитировать эту идею по указанию своих начальников, а её надо возродить!», - недовольно добавил Бурый.

По теме решил высказаться и Лев Шлосберг. Сначала он возмутился тем, что арендаторы делянок разбивают дороги общего пользования и спросил, предусмотрена ли за это ответственность в договорах аренды. Заодно он поинтересовался, почему в договорах нет требований по переработке «кругляка» на территории региона.

Г-ну Мусатов заметил, что у комитета нет полномочий выдвигать подобные условия.

Тогда «яблочник» обрушился с критикой на всю систему работы с лесом в регионе, возмутившись тем, что лес вывозится в «сыром» виде, то есть один из главных природных ресурсов области не создаёт рабочие места и добавленную стоимость в сфере обработки древесины, лесопользователи постоянно провоцируют конфликты с местными жителями, которые стали «чужими в лесах», и не занимаются нормальным лесовосстановлением, сельхозземли зарастают, а добыча леса на них невозможна, муниципалитеты от добычи на их территории «зелёного золота» не получают ничего…

По мнению депутата, одной из причин такого положения дел стали те самые долгосрочные договоры аренды лесных участков на 49 лет, которыми комитет так гордился: «С точки зрения человеческой жизни вечность! Эта практика полностью развратила лесопользователей». В связи с этим он предложил заключать договоры аренды лесных участков сроком на 10 лет, «чтобы ответственность наступала при жизни этих людей».

Также он призвал выстроить систему лесопользования для жителей, так как «люди все равно будут пилить дрова – эта часть взаимоотношений должна быть легализована».

Наконец, представитель «Яблока» заявил, что необходимо хотя бы частичное, по квотам в пределах 20-30%, требование к получателям делянок о переработке древесины в регионе, а не за его пределами.

Тут слово взял спикер областного Собрания Александр Котов, которому лесная проблематика явно близка и по работе в Стругокрасненском районе, и на должности вице-губернатора. Его возмутили некоторые из предложений г-на Шлосберга, которые председатель регионального парламента расценил как некомпетентные и волюнтаристские.

Он напомнил, что и без предлагаемых обременений для лесопользователей ежегодно в области осваивается лишь 1,5 млн кубометров леса из 5 млн кубометров расчётной лесосеки, то есть того объёма, который можно выпиливать без ущерба для экологии. «То есть лесной ресурс в экономике мы используем весьма и весьма скромно. […] Мы должны создавать такие условия, чтобы ведение бизнеса было привлекательным и приносили доход предпринимателям: это рабочие места, вокруг них кормятся семьи». Сейчас же лесная отрасль для бизнеса в регионе малопривлекательна. Для сравнения он сообщил, что в соседней Эстонии ежегодно выпиливается около 10 млн кубометров леса.

Наконец спикер дошёл до наиболее возмутившего его предложения сократить сроки аренды лесных участков с 49 до 10 лет. «Вы когда что-то предлагаете – вы посоветуйтесь сначала с экспертами! – обратился он к Льву Шлосбергу. – Если мы будем передавать леса на 10-15 лет – мы леса просто уничтожим. А когда мы передаём на 49 лет, арендатор может дождаться поспевающего леса. Можно посмотреть, как этим занимаются в передовых по использованию леса странах».

Представитель «Яблока» на это ничего не ответил.