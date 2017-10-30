Борьба добра с бобром
26 октября прошла 13-я сессия Псковского областного Собрания депутатов 6-го созыва, которая обещала стать своеобразным смотром парламентского корпуса перед новым руководителем области – врио губернатора Михаилом Ведерниковым. Однако смотр не состоялся: исполняющий обязанности главы администрации региона на сессию не попал из-за командировки в Москву. В результате парламентарии быстро расправились с непривычно куцей повесткой дня, поупражнявшись в красноречии лишь при обсуждении нескольких вопросов. Все они, так или иначе, касались полномочий различных ветвей и органов власти.
Мечты коммуниста, Хэйер против Империали и муниципальные кривые
КОРОТКО: В ходе традиционных «десятиминуток гнева» представитель фракции КПРФ Виктор Дуля поздравил коллег с предстоящим 100-летием Октябрьской социалистической революции и размечтался о том, что в праздник колонну коммунистов под красными флагами возглавит г-н Ведерников. После этого он вспомнил прошедшую избирательную кампанию в Псковскую городскую Думу и заявил, что обвинения в адрес партии по поводу подкупа избирателей были признаны несостоятельными, а потому расценил их как клевету.
Выступавшая следом представительница «Справедливой России» Наталья Тудакова подхватила тему прошедших выборов и заявила, что справедливороссы разработают закон о замене действующего сейчас в регионе для распределения мандатов депутатов по партийным спискам метода Империали на какой-то другой, например, на метод Хэйра-Нимейера, применяемый на выборах в Госдуму.
Наконец, «яблочник» Лев Шлосберг снова выступил перед коллегами с лекцией о международном муниципальном положении, проанализировав основные статистические показатели в районах Псковской области с 2006 по 2016 год и констатировав очевидные вещи.
Виктор Дуля, говоря о 100-летии революции, вновь не постеснялся апеллировать к авторитету президента Владимира Путина [что, впрочем, не помешало ему на той же сессии обвинить главу государства чуть ли не в подрыве обороноспособности страны за назначение в своё время министром обороны одиозного Анатолия Сердюкова – ПАИ]. Коммунист напомнил присутствующим, что Путин «рекомендовал всем ветвям власти внимательнейшим образом отнестись к встрече этого события и оказывать всемерную поддержку мероприятиям, связанным со 100-летием».
Видимо от волнения, – то ли по поводу приближения знакового юбилея, то ли от цитирования слов лидера партии оппонентов, – Виктор Фёдорович дважды оговорился, назвав Михаила Ведерникова уже просто губернатором – без приставки врио. «На встрече с губернатором мы передали ему приглашение принять участие в праздновании, которое пройдёт 5 ноября в 12:00 в Псковском академическом театре имени Пушкина. Приглашаю вас всех также отметить это событие, - обратился он к депутатам. – Представляете, как будет смотреться губернатор Михаил Ведерников, когда он будет во главе колонны идти под красным флагом?! Этим он как раз выполнит рекомендацию президента Путина».
Затем коммунист обратился к теме выборов нового созыва городского парламента Пскова, в ходе которых в том числе в адрес представителей компартии звучали обвинения в подкупе избирателей.
«Все обвинения, выставленные на различных уровнях против областного отделения КПРФ, с нас сняты, в связи с чем возникает вопрос о том, что все заявления о подкупе и прочих грехах превратились в клевету. Как будут выходить из этого щекотливого положения наши органы – пока непонятно, – сказал Дуля. - Нам непонятно, каким образом Избирательная комиссия Псковской области допустила до распространения ряд печатной продукции, в которой были изложены эти клеветнические материалы. Привлечь к ответственности за клевету, конечно, никто никого не собирается».
До кучи он вспомнил скандал 14 сентября в помещении Территориальной избирательной комиссии Пскова, где были задержаны 4 избранных депутата гордумы от КПРФ, требовавшие выдачи им удостоверений до публикации официальных результатов выборов. «Господин Кротов [председатель ТИК Пскова – ПАИ] обвинил их в захвате заложников! Ну что это такое?! Только 13 октября с них были сняты все обвинения», - возмутился Дуля.
«Всё, что происходит сейчас, найдёт свое отражение на выборах президента, - предрёк коммунист. – И если теми же технологиями будут пользоваться наши победители от партии власти, то ничего полезного и путного из этого не произойдёт. Единороссы сами сделали себе медвежью услугу. Например, в Псковской городской Думе глава города, его заместители, председатели комитетов – все единороссы. Это недопустимо! А где демократия, справедливость? Партия КПРФ заняла 2-е место – можно было из элементарной порядочности пожертвовать хотя бы одним из комитетов. Нам необходимо строить взаимоотношения на взаимоуважении, чтобы оппозиционные партии не чувствовали себя изгоями на политическом поле».
Тему прошедших выборов продолжила представительница партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова. Она, однако, вопреки названию своего политического движения, не пыталась взывать к справедливости и косвенно выпрашивать посты председателей комитетов. Вместо этого представительница «СР» заявила, что партия намерена добиваться пересмотра действующей в регионе нормы распределения партийных мандатов по методу Империали, который становился причиной для скандалов что после нынешних, что после прошлых выборов в гордуму областного центра.
Г-жа Тудакова пояснила, что пришедший из Италии метод Империали «не отражает реального волеизъявления наших граждан и допускает искажение пропорциональности представительства партий», так как при его использовании «преимущество получает партия, набравшая большинство». «Его «можно назвать «Победитель получает всё», так как набравшая большинство партия получает даже некоторые голоса оппозиции, а также все голоса не прошедших в парламент партий», – заявила депутат от «СР».
[Ввиду небольшого количества мандатов по партийным спискам применение разных методов их математического распределения может дать разные результаты и существенно повлиять на расклады в парламенте. Так, на прошедших выборах в Псковскую гордуму «Единая Россия» по партийным спискам получила чуть менее 40% голосов, но за счёт применения метода Империали, закреплённого в областном законе ещё с начала «нулевых», получила 5 из 10 мандатов – то есть уже 50% мандатов – ПАИ].
Взамен эсеры предлагают использовать другие методы, например Хэйера-Нимейера (он же метод Гамильтона), который используется на парламентских выборах в Германии, а также на выборах в российскую Госдуму. Тудакова заявила, что приглашает представителей других партий принять участие в разработке этого законопроекта.
Последним в ходе выступлений представителей фракций перед рассмотрением вопросов повестки дня вышел лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг. Он снова подготовил для депутатов статистический доклад, решив в этот раз проследить изменения социально-экономического положения за 10 лет в муниципальных районах, где проживает 339 567 человек, или почти 53% населения области.
С опорой на данные статистики Шлосберг рассказал депутатам несколько общеизвестных фактов – о постепенном сокращении жителей в районах, снижении муниципальных доходов и угасании муниципальной экономики, а также об увеличении экологических рисков. Никаких особых рекомендаций на основе доклада «яблочник» высказать не успел, так как время для его выступления закончилось. Однако у него состоялась какая-то довольно продолжительная дискуссия с его вечным оппонентом в стенах Собрания Алексеем Севастьяновым («Единая Россия») – только вот услышать, о чем (не в микрофоны) говорили депутаты, смогли лишь те, кто сидел неподалёку.
Лес – это не только ценная древесина
КОРОТКО: В рамках парламентского часа перед депутатами с докладом об использовании главного природного богатства Псковской области, того самого «зелёного золота» – леса – выступил председатель госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов. Он рассказал, что земли лесного фонда занимают 43% территории области (2 млн 384 тысячи га), при этом сейчас заключены 194 договора аренды на 45% (около 1 млн га) площади лесов в регионе. Между тем расчётная лесосека [то, сколько леса можно срубать в год без ущерба для экологии с учётом проведения полноценных мероприятий по лесовосстановлению – ПАИ] в Псковской области превышает 5,37 млн м3, но используется этот потенциал очень слабо: за 9 месяцев 2017 года вырублено только 1,3 млн м3 или 24%. Правда, по прогнозам, к концу года освоение лесосеки превысит 30% и будет лучше показателей 2016 года.
В ходе обсуждения доклада Анатолий Тиханов затронул тему разрушения лесных дорог лесовозами, Лев Шлосберг подискутировал со спикером парламента Александром Котовым о том, какие обременения надо накладывать на лесопользователей, а Алексей Севастьянов озаботился проблемой разросшейся популяции бобров.
Виктор Мусатов засыпал депутатов множеством цифр:
• 205 млн 340 тысяч рублей поступили в бюджеты всех уровней за использование лесов Псковской области по состоянию на 1 октября, из них 80 млн - в казну региона; план платежей выполнен на 112%;
• 76 млн рублей составляет недоимка по договорам аренды лесов, из них 50 млн рублей – в федеральный бюджет; недоимка по действующим договорам - около 4 млн, и к концу года ее планируется сократить;
• на 5000 га увеличился объем работ по лесовосстановлению в 2017 года - это на 34% больше планового объема на 2016 год;
• 74 млн рублей дополнительно рассчитывает получить Псковская область в 2018 году на работы по лесоустройству (при том, что финансирование из федерального бюджета на эти цели и так планово должно увеличиться на 20 млн рублей); при этом по плану в регионе должно проводиться лесоустройство в одном лесничестве в год, в связи с этим работы в Псковском лесничестве планируется закончить в 2018 году, а в Порховском – в 2019 (всего в регионе работают 11 лесничеств, в которых трудятся 540 человек).
• 16 млн рублей составил ущерб, нанесенный лесам Псковской области в 2017 году – этот показатель снизился относительно данных 2016 года; также снижается количество незаконных рубок (94 случая зафиксированы в нынешнем году, что на 34 меньше, чем годом ранее);
• почти в 2 раза сократились количество и объем лесных пожаров: председатель госкомитета связал это с внедрением системы видеонаблюдения за лесным фондом и выполнением комплекса противопоржарных мероприятий.
• 185 км лесных дорог были отремонтированы в регионе в этом году.
Депутатов, впрочем, больше занимали не сухие цифры, а насущные проблемы лесопользования. Причём не любые, а те, что «ближе к телу».
Так, гендиректор новосокольнического агропредприятия «Красное знамя» Андрей Козлов поинтересовался, не думает ли комитет вернуться к механизму отвода делянок на заросших землях сельхозназначения? Дескать, всем было бы лучше: населению – древесина, аграриям – расчищенная земля. «Этого не будет, мы не можем выходить за рамки наших полномочий», - вынужден был расстроить парламентария Виктор Мусатов.
Один из крупнейших в регионе землевладельцев (в том числе владелец богатых охотничьих угодий), Анатолий Тиханов, решил напомнить чиновнику, что лесом пользуются не только лесозаготовители. «В лесу у нас находится не только древесина, а лесные дороги становятся всё хуже и хуже, из-за чего нарушаются права граждан, которые хотят поехать, например, за ягодами и грибами», - заявил он. И поинтересовался: «Что делается, чтобы дороги соответствовали требованиям, как это отражено почти в 200 договорах лесопользователей?».
Г-н Мусатов заметил, что арендаторы обязаны содержать в нормативном состоянии дороги только на своих участках, поэтому пытаться решить проблему только за их счёт неправильно. Анатолий Тиханов, будучи предпринимателем, в этом был солидарен с докладчиком: «Естественно, мы не можем наложить на лесопользователей строительство дорог. Но ситуация такова, что у нас просто отсутствие дорог, и никто этим не занимается. Мы используем дороги, которые были построены 10-20-30 лет назад! Комитет тут должен проявить волю и обязать лесопользователей пользоваться дорогами тогда, когда это возможно – то есть когда твёрдое покрытие и зимой по зимникам».
Ещё один заядлый охотник из числа представителей депутатского корпуса – Алексей Севастьянов – поинтересовался, как комитет решает проблему с подтоплением лесных территорий из-за плотин, которые строят бобры.
«Мы принимаем меры по снижению заболачиваемости и разрушению плотин», – попытался отбиться председатель госкомитета. При этом он посетовал, что численность бобра в регионе зашкаливает, а с точки зрения охоты он не очень осваиваемый.
«Мы теряем тысячи гектаров леса!» - не унимался г-н Севастьянов и предложил стимулировать охотников на добычу бобра. «Давайте мы разработаем специальные предложения по снижению численности бобра в Псковской области», - согласился Мусатов.
Председатель Межхозяйственного лесхоза «Родник» из Стругокрасненского района Николай Бурый спросил, когда комитет приступит к заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для малого бизнеса. Виктор Мусатов попытался оправдаться, что малый бизнес неохотно выходит на такие аукционы: из 11 выставленных участков 8 не были разыграны. Но депутат отмёл такое объяснение. По его словам, нужно грамотнее работать с составлением требований к арендаторам, так как хорошие участки давно разобраны, а оставшиеся не требуют дорогостоящего искусственного лесовосстановления, отпугивающего малый бизнес. «Вы хотите дискредитировать эту идею по указанию своих начальников, а её надо возродить!», - недовольно добавил Бурый.
По теме решил высказаться и Лев Шлосберг. Сначала он возмутился тем, что арендаторы делянок разбивают дороги общего пользования и спросил, предусмотрена ли за это ответственность в договорах аренды. Заодно он поинтересовался, почему в договорах нет требований по переработке «кругляка» на территории региона.
Г-ну Мусатов заметил, что у комитета нет полномочий выдвигать подобные условия.
Тогда «яблочник» обрушился с критикой на всю систему работы с лесом в регионе, возмутившись тем, что лес вывозится в «сыром» виде, то есть один из главных природных ресурсов области не создаёт рабочие места и добавленную стоимость в сфере обработки древесины, лесопользователи постоянно провоцируют конфликты с местными жителями, которые стали «чужими в лесах», и не занимаются нормальным лесовосстановлением, сельхозземли зарастают, а добыча леса на них невозможна, муниципалитеты от добычи на их территории «зелёного золота» не получают ничего…
По мнению депутата, одной из причин такого положения дел стали те самые долгосрочные договоры аренды лесных участков на 49 лет, которыми комитет так гордился: «С точки зрения человеческой жизни вечность! Эта практика полностью развратила лесопользователей». В связи с этим он предложил заключать договоры аренды лесных участков сроком на 10 лет, «чтобы ответственность наступала при жизни этих людей».
Также он призвал выстроить систему лесопользования для жителей, так как «люди все равно будут пилить дрова – эта часть взаимоотношений должна быть легализована».
Наконец, представитель «Яблока» заявил, что необходимо хотя бы частичное, по квотам в пределах 20-30%, требование к получателям делянок о переработке древесины в регионе, а не за его пределами.
Тут слово взял спикер областного Собрания Александр Котов, которому лесная проблематика явно близка и по работе в Стругокрасненском районе, и на должности вице-губернатора. Его возмутили некоторые из предложений г-на Шлосберга, которые председатель регионального парламента расценил как некомпетентные и волюнтаристские.
Он напомнил, что и без предлагаемых обременений для лесопользователей ежегодно в области осваивается лишь 1,5 млн кубометров леса из 5 млн кубометров расчётной лесосеки, то есть того объёма, который можно выпиливать без ущерба для экологии. «То есть лесной ресурс в экономике мы используем весьма и весьма скромно. […] Мы должны создавать такие условия, чтобы ведение бизнеса было привлекательным и приносили доход предпринимателям: это рабочие места, вокруг них кормятся семьи». Сейчас же лесная отрасль для бизнеса в регионе малопривлекательна. Для сравнения он сообщил, что в соседней Эстонии ежегодно выпиливается около 10 млн кубометров леса.
Наконец спикер дошёл до наиболее возмутившего его предложения сократить сроки аренды лесных участков с 49 до 10 лет. «Вы когда что-то предлагаете – вы посоветуйтесь сначала с экспертами! – обратился он к Льву Шлосбергу. – Если мы будем передавать леса на 10-15 лет – мы леса просто уничтожим. А когда мы передаём на 49 лет, арендатор может дождаться поспевающего леса. Можно посмотреть, как этим занимаются в передовых по использованию леса странах».
Представитель «Яблока» на это ничего не ответил.
Прощай, оружие!
КОРОТКО: Лев Шлосберг решил провести через областное Собрание в Госдуму законодательную инициативу, призванную ограничить полномочия президента РФ на использование вооруженных сил за рубежом и предельные сроки подобных операций. Инициатива ожидаемо провалилась, но у «яблочника» в этом вопросе появился неожиданный союзник – коммунист Виктор Дуля, который воспользовался моментом, чтобы лишний раз пнуть одиозного экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.
Партия «Яблоко» давно пытается по-своему разыграть «сирийскую карту», призывая к прекращению российской военной операции в охваченной гражданской войной стране. Законодательная инициатива Шлосберга была разработана как очевидный элемент этой кампании.
В своём обращении к депутатам регионального парламента политик напомнил, что Совет Федерации, к полномочиям которого по Конституции относятся вопросы использования Вооруженных Сил за пределами Российской Федерации, уже несколько раз принимал решения о передаче главе государства и верховному главнокомандующему права единолично принимать соответствующие решения и определять срок использования вооруженных формирований за границей. Первый раз это произошло ещё 7 июля 2006 года.
Подобную практику депутат назвал «неконституционной», в связи с чем предложил добавить в федеральный закон «Об обороне» новую статью 10.3, которая чётче определяла бы порядок и сроки использования армии вне страны. Так, представитель партии «Яблоко» предложил срок оперативного использования формирований Вооружённых сил за пределами территории России ограничить 60 днями, а срок использования Вооруженных сил - одним годом. Для продления срока оперативного использования и использования формирований ВС РФ за границей, согласно предложенным поправкам, президент должен обратиться в Совет Федерации с обоснованием за соответствующем разрешением. При этом срок продления в первом случае также должен быть ограничен 60 днями, а во втором – годом.
При этом Лев Шлосберг сделал сомнительное заявление, уровнявшее слишком разные ценности: он подчеркнул, что цена каждого решения об использовании армии за границей – человеческие жизни и средства федерального бюджета. В частности, продолжил депутат, по некоторым подсчётам военная операция в Сирии обошлась российской казне в 250 млрд рублей, что, по его словам, сравнимо с 10 годовыми бюджетами Псковской области.
Говоря о своём законопроекте, он зачем-то решил дополнительно помахать красной тряпкой перед коллегами, сообщив, что документ разрабатывался с учётом законодательного опыта США, Канады, Франции и Германии.
Председатель комитета по законодательству Владимир Яников лишь сообщил депутатам, что члены комитета рекомендовали не поддерживать данный законопроект. При этом он отчего-то не стал повторять высказанного им накануне мнения, что возможность президента принимать оперативные решения об использовании войск за границей, напротив, позволит сохранить человеческие жизни.
Неожиданно коммунист Виктор Дуля, который в начале сессии не стеснялся пользоваться словами Путина в поддержку своих тезисов, тут вдруг решил выступить в качестве критика главы государства. Он напомнил, что является представителем областной организации профсоюза военнослужащих, которая «ещё с начала Сирийской войны обсуждала полномочия президента» в этой щекотливой сфере. По его словам, члены профсоюза решили, что в Конституции достаточно чётко все полномочия разграничены, но Совет Федерации эту закреплённую в основном законе диспозицию самостоятельно изменял не в свою пользу.
«Мы считаем, что это – неправильно», - сказал представитель КПРФ и тут же заявил, что президент Владимир Путин вместе с экс-министром обороны Анатолием Сердюковым, ни много ни мало, «довели до ручки» обороноспособность страны, на восстановление которой теперь, по его словам, требуются десятилетия.
Впрочем, в ходе голосования по вопросу сюрпризов не было: лишь 5 парламентариев поддержали инициативу «Яблоко», 23 высказались «против», трое воздержались от голосования, 13 депутатов не голосовали
Суд да дело
КОРОТКО: Самая жаркая дискуссий в ходе сессии произошла при обсуждении проекта ещё одной законодательной инициативы для направления в Госдуму. Правда, в этот раз она исходила не от политиков, а от областного суда и касалась упразднения сразу 5 районных судов: Куньинского, Локнянского, Новоржевского, Палкинского и Плюсского. Объясняя неожиданную инициативу по своеобразной «самооптимизации» третьей ветви власти, председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев пояснил, что в указанных районах нагрузка на судей в 2-3 раза ниже даже среднеобластной, а, кроме того, если суды сохранятся, потребуются нерациональные траты на реконструкцию зданий и обучение персонала для введения в районах судов присяжных.
Г-н Кондратьев пояснил депутатам, что вопрос об упразднении судов относится к полномочиям федерального парламента, поэтому и появился проект обращения в Госдуму от областного Собрания.
По его словам, в Псковской области в 7-ми районных судах работают всего по 2 судьи, что создаёт сложности, когда дело требует рассмотрения коллегией из 3 судей. Кроме того, с 1 июля в районных судах вводится практика рассмотрения дел с присяжными. «Мы уже столкнулись с проблемами обучения сотрудников, в том числе этих двух судей. Кроме того, будут неоправданные материальные затраты, поскольку в каждом суде нужно оборудовать залы для заседаний с присяжными», - сказал докладчик.
Наконец, добавил он, нагрузка на судей в этих судах заметно ниже даже среднеобластной, не говоря уже о средней по Северо-Западу.
Председатель областного суда заверил народных избранников: упразднение отдельных судов не приведёт к тому, что жителям районов придётся ездить за защитой Фемиды в другие муниципалитеты. Полномочия упраздняемых судов перейдут Великолукскому, Бежаницкому, Пушкиногорскому, Печорскому и Стругокрасненскому районных судам соответственно, а в районах, попавших под оптимизацию, создадут судебные присутствия, в которых по-прежнему будут работать судьи. При этом будут сокращены должности председателей судов, администраторов, уменьшена численность аппарата.
Валерий Кондратьев также заметил, что практика упразднения районных судов уже имела место в Псковской области: с 1 июля 2008 года отсутствуют самостоятельные суды в Усвятском, Красногородском и Пустошкинском районах.
Против этой инициативы выступил Лев Шлосберг, который сказал, что законодательному органу неэтично вмешиваться в полномочия судебной власти. «Верховный суд вполне может выйти с законодательной инициативой в Госдуму по реорганизации судов в любом регионе. С какой стати нам этим заниматься и влиять на сокращение присутствия судебной власти в регионе? Упразднение означает сокращение доходной части бюджетов этих муниципалитетов, сокращение рабочих мест. К тому же все главы районов и судьи против подобной реорганизации. Я лично с ними общался», - заявил парламентарий. Также он напомнил, что в адрес депутатов областного парламента поступили обращения сотрудников Новоржевского и Локнянского районных судов с просьбой не поддерживать упразднение, так как уволенным людям сложно будет найти работу по специальности в их районах.
В связи с этим «яблочник» предложил коллегам попросту «воздержаться от поддержки» законодательной инициативы.
Такая позиция возмутила Николая Бурого, который заметил, что в вопросе с использованием армии за рубежом Шлосберг почему-то не считал неэтичным вмешиваться в полномочия президента и Совфеда.
«Я сторонник сокращения всех силовых структур, - продолжил Бурый. - Вы, демократы, кричите, что в России засилье силовых структур – я и суды отношу к ним». Депутат заявил, что количество обращений в суды сокращается, кроме того, в муниципалитетах существуют ещё и мировые суды, которые разрешают основную массу бытовых споров.
Комментируя опасения о сокращении рабочих мест, парламентарий сказал: «В каждом суде не много рабочих мест – это не завод. Если бы мы думали, как сохранить производства, то да, тут надо бороться, а здесь, я думаю, что безболезненно это пройдёт».
Эстафету подхватил «штатный» визави Льва Шлосберга Алексей Севастьянов: «У нас некоторые районы просто уменьшаются, потому что когда-то был нарушен баланс – и они будут уменьшаться. Дети буду переезжать в областной центр, оттуда – в столицы. И мы ничего с этим не сделаем! У нас в некоторых районах скоро останется председатель суда, председатель района и председатель собрания – и всё!»
«Ваш гений уже дорос до того, что мы уже в оборону влезли – но в судейство не лезьте. Думайте о том, как поднять село, как убрать урожай, который сейчас снегом накрыло», - закончил он свой эмоциональный спич.
«Суды не являются частью силовых структур – это место защиты прав и свобод. Любое ослабление судебной власти – это ослабление государства», - парировал Шлосберг. При этом он добавил, что «если не сбудутся мрачные прогнозы Севастьянова, что в районах будут соображать на троих, то там возродиться производство и появится потребность в судах».
В этом вопросе вновь наметился ситуационный союз «яблочника» и коммуниста Виктора Дули. Последний заявил, что нагрузка на судей и так возросла тысячекратно, а упразднение судов ограничит доступ граждан к правосудию. В результате Александру Котову пришлось раздражённо просить Виктора Фёдоровича внимательнее слушать выступления докладчиков, поскольку Валерий Кондратьев говорил обратное.
Однако представитель КПРФ в ответ на убеждения, что по сути ничего для граждан не измениться, задал вызвавший дружный смех в зале вопрос: «Тогда почему в остальных районах не сделать то же самое?»
Председателю областного суда пришлось вновь напоминать, что речь идёт об уравнивании нагрузки на судей в разных районах.
В результате 28 голосами «за» при 10 воздержавшихся и 6 не голосовавших документ был принят.
Круговорот мандатов
КОРОТКО: Новоиспечённые депутаты областного собрания Андрей Корнев и Владимир Панченко вошли в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению. Кроме того, на сессии произошёл первый эпизод сложной комбинации по замещению мандата сенатора от регионального парламента экс-губернатором Псковской области Андреем Турчаком: Николай Бурый уступил свой мандат бывшему главе региона, но обещал вернуться.
В ходе сессии депутаты приняли несколько процедурных кадровых решений. Во-первых, они проголосовали за включение новичков в региональном парламенте Андрея Корнева [экс-депутата Великолукской гордумы, гендиректора ООО «Статус-пресс», председателя Федерации футбола Великих Лук и исполнительного директора псковского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей; он победил на сентябрьских довыборах в Собрание, которые проводились в связи со смертью в декабре 2016 года гендиректора великолукского завода «Лесхозмаш» Александра Василевского – ПАИ] и Владимира Панченко [гендиректора ООО «Еврокерамика», получившего мандат, освободившийся после добровольного перехода лидера псковских эсеров Олега Брячака в Псковскую городскую Думу – ПАИ] в состав фракций «единороссов» и «справедливороссов» соответственно, а также в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению.
Кроме того, парламентарии приняли добровольную отставку Николая Бурого, который специально просил провести её следующим днём, чтобы иметь возможность участвовать в сессии. При этом сам теперь уже экс-депутат надеется вскоре восстановить «статус-кво»: своей отставкой он временно освободил место для однопартийца, экс-губернатора Андрея Турчака, ставшего врио секретаря Генсовета партии – его кандидатура была предложена для замещения должности сенатора от псковского регионального парламента. Мандат члена Совета Федерации, в свою очередь, стал вакантным накануне сессии после досрочного сложения полномочий псковским сенатором и сподвижником Турчака Александром Борисовым.
По закону, членом верхней палаты российского парламента от заксобрания субъекта федерации может стать только действующий региональный депутат, поэтому мандат Бурого и было решено передать г-ну Турчаку. После того, как областные депутаты отправят бывшего главу области представлять их интересы на улицу Большая Дмитровка в Москве (сомнений в этом, в общем-то, ни у кого нет), депутатский мандат вновь станет свободным и может вернуться к г-ну Бурому.
Внеочередная сессия, на которой должны избрать нового сенатора от Псковской области, намечена на 2 ноября.
Олег ТОМИЛИН
Фото ПАИ и пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов