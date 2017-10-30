Великолукские приставы нашли должника через объявление о продажи мебели

17:26, 30 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках судебные приставы под видом покупателей мебели установили местонахождение должника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ФССП по Псковской области.

По данным следствия, в Великих Луках местный житель уклонялся от требований приставов об уплате задолженности и игнорировал извещения, а попасть в квартиру по месту регистрации должника не удавалось. Вскоре великолучанин был объявлен в розыск. Позже, приставы получили информацию о том, что должник разместил объявление о продаже мебели и бытовой техники на одном из сайтов бесплатных объявлений. Приставы связались с великолучанином по телефону, указанному в объявлении, и договорились о покупке. В результате сотрудники ведомства, под видом покупателей, выехали по адресу должника и составили акт описи и ареста имущества.

«Уважаемые граждане, не забывайте, что судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, наложить арест на ваше имущество. Оплачивайте задолженность вовремя, не накапливайте долги», - добавили в пресс-службе.

Проверить свою задолженность можно в разделе «Банк данных исполнительных производств» на сайте УФССП России по Псковской области.