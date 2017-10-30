Четыре единицы оружия изъяли росгвардейцы в Пскове

17:04, 30 октября 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии в ходе рейда привлекли трех граждан к административной ответственности за нарушение правил оборота оружия и изъяли четыре единицы гражданского оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Оперативно-профилактическое мероприятие сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области провели совместно с полицией.

Также во время проверок сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения оружия, доводили информацию об административной ответственности за стрельбу в неотведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения и небрежное его хранение.