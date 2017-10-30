0
20:50
Михаил Ведерников заручился поддержкой Ольги Голодец в реализации в Псковской области приоритетных проектов
20:25
Михаил Ведерников и Сергей Чемезов обсудили перспективные направления взаимодействия Псковской области с «Ростехом»
20:03
В Университете третьего возраста на факультете ЖКХ открылся новый учебный год
17:54
Сотрудница Псковского музея-заповедника претендует на «Народное признание»
17:51
Семейный праздник «Маленький чемпион» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:49
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоялся в Пскове
14:23
Приз ПАИ за «лучший мультимедийный проект» передан на подготовку археологической экспедиции
Еще новости
Общество

Проверку по факту продажи пива подростку проводит полиция в Великих Луках

27 октября в Великих Луках в магазине по улице Ставского продавщица продала несовершеннолетнему пиво. Проводится проверка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что действующее федеральное законодательство устанавливает особые требования к розничной продаже алкогольной продукции. Законом установлено, что розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении  покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность.

За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников заручился поддержкой Ольги Голодец в реализации в Псковской области приоритетных проектов
30 октября 2017
Михаил Ведерников заручился поддержкой Ольги Голодец в реализации в Псковской области приоритетных проектов
Михаил Ведерников и Сергей Чемезов обсудили перспективные направления взаимодействия Псковской области с «Ростехом»
30 октября 2017
Михаил Ведерников и Сергей Чемезов обсудили перспективные направления взаимодействия Псковской области с «Ростехом»
В Университете третьего возраста на факультете ЖКХ открылся новый учебный год
30 октября 2017
В Университете третьего возраста на факультете ЖКХ открылся новый учебный год
Сотрудница Псковского музея-заповедника претендует на «Народное признание»
30 октября 2017
Сотрудница Псковского музея-заповедника претендует на «Народное признание»
Семейный праздник «Маленький чемпион» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 октября 2017
Семейный праздник «Маленький чемпион» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоялся в Пскове
30 октября 2017
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоялся в Пскове
Приз ПАИ за «лучший мультимедийный проект» передан на подготовку археологической экспедиции
30 октября 2017
Приз ПАИ за «лучший мультимедийный проект» передан на подготовку археологической экспедиции 3
Погибших в авиакатастрофе над Синаем вспоминают в Пскове
30 октября 2017
Погибших в авиакатастрофе над Синаем вспоминают в Пскове

Идет загрузка...