Проверку по факту продажи пива подростку проводит полиция в Великих Луках
27 октября в Великих Луках в магазине по улице Ставского продавщица продала несовершеннолетнему пиво. Проводится проверка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В ведомстве напомнили, что действующее федеральное законодательство устанавливает особые требования к розничной продаже алкогольной продукции. Законом установлено, что розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность.
За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.