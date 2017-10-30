Проверку по факту продажи пива подростку проводит полиция в Великих Луках

17:34, 30 октября 2017, ПАИ

27 октября в Великих Луках в магазине по улице Ставского продавщица продала несовершеннолетнему пиво. Проводится проверка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что действующее федеральное законодательство устанавливает особые требования к розничной продаже алкогольной продукции. Законом установлено, что розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность.

За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.