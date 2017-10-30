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Андрей Турчак зарегистрирован депутатом Псковского областного Собрания

30 октября Избирательная комиссия Псковской области на своем заседании передала вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Андрею Турчаку (общеобластная часть единого списка). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Областной избирком также постановил зарегистрировать Андрея Турчака депутатом Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва и выдать ему удостоверение об избрании.

Напомним, что ранее полномочий депутата Псковского областного Собрания Николай Бурый досрочно прекратил полномочия депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва, избранного в составе единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением регионального отделение политической партии «Единая Россия», в соответствии с п. 4 ст. 84, п. 1 ст. 86 закона Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области».

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