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Культура

Выставка «Испания Ирины Гладун» откроется в Пскове 1 ноября

В Выставочном зале Союза художников в Пскове 1-го ноября состоится открытие выставки «Испания Ирины Гладун». Как сообщила Псковскому агентству информации заведующая Выставочным залом Марина Авдалян, выставка персональная, картины этой выставки - результат поездок Ирины Гладун на юг Испании за последние несколько лет: Аликанте, Картахена, Ла Манга, а также небольшие селения в горах: Олива, Планес и др. Вашему вниманию будут представлены пейзажные работы испанской провинции, натюрморты с экзотическими фруктами и, конечно же, море...

Ирина Гладун родилась в Германии, росла и училась в Сибири, творческую биографию начала в Чите на V Зональной выставке «Советский Дальний Восток» в 1980г., в 1989г. вступила в Союз художников России, с 1993г. живет и работает в Пскове.

Выставка откроется в среду, 1-го ноября, в 18.00 на ул. Ленина, 1

Телефон для справок: +7-951-756-0630, 72-76-71.

Режим работы Выставочного зала:

пн.- выходной

вт.- пт.с 11.00 до 18.00

сб.,вс. с 11.00 до 16.00

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