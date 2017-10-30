В Кадастровой палате по Псковской области подвели итоги горячей линии

19:44, 30 октября 2017, ПАИ

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области 27 октября провел горячую линию по вопросам предоставления услуг Удостоверяющего центра ФГБУ «ФКП Росреестра». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

На вопросы граждан ответил начальник отдела информационных технологий филиала Станислав Херувимов. По итогам горячей линии в филиал поступило 6 звонков граждан.

Одним из поступивших вопросов был: «где можно найти информацию о регламенте, тарифах и прочих нормативных документах удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты?». Обращаем внимание псковичей, что данную информацию можно найти на официальном сайте УЦ ФГБУ «ФКП Росреестра» в разделе «О центре».

Станислав Херувимов, отвечая на вопросы граждан, особо отметил, что предоставление носителя электронной подписи не входит в стоимость услуги, так как выдается только сертификат электронной подписи, а носитель у заявителя должен быть свой.

В рамках активного внедрения «бесконтактных технологий», псковичи интересовались, полностью ли удаленно осуществляется получение сертификата электронной подписи. Начальник отдела информационных технологий пояснил, что все-таки на определенном этапе заявитель должен прийти в офис приема-выдачи документов лично, чтобы предъявить оригиналы документов и подписать необходимые документы о выдаче.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области напоминает псковичам, для того, чтобы получить сертификат электронной подписи, необходимо сформировать заявку на сайте Удостоверяющего центра . После этого заявителю нужно будет только один раз обратиться в офис для удостоверения личности и подачи пакета документов. После завершения всех процедур заявитель может скачать на сайте готовый сертификат о получении электронной подписи.

Удостоверяющий центр Кадастровой палаты по Псковской области находится по адресу г. Псков, ул. Рабочая, д. 11. По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефону: 8(8112)68-60-04 или по адресу электронной почты: uc_request_60@60.kadastr.ru