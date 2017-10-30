В Кадастровой палате по Псковской области подвели итоги горячей линии
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области 27 октября провел горячую линию по вопросам предоставления услуг Удостоверяющего центра ФГБУ «ФКП Росреестра». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.
На вопросы граждан ответил начальник отдела информационных технологий филиала Станислав Херувимов. По итогам горячей линии в филиал поступило 6 звонков граждан.
Одним из поступивших вопросов был: «где можно найти информацию о регламенте, тарифах и прочих нормативных документах удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты?». Обращаем внимание псковичей, что данную информацию можно найти на официальном сайте УЦ ФГБУ «ФКП Росреестра» в разделе «О центре».
Станислав Херувимов, отвечая на вопросы граждан, особо отметил, что предоставление носителя электронной подписи не входит в стоимость услуги, так как выдается только сертификат электронной подписи, а носитель у заявителя должен быть свой.
В рамках активного внедрения «бесконтактных технологий», псковичи интересовались, полностью ли удаленно осуществляется получение сертификата электронной подписи. Начальник отдела информационных технологий пояснил, что все-таки на определенном этапе заявитель должен прийти в офис приема-выдачи документов лично, чтобы предъявить оригиналы документов и подписать необходимые документы о выдаче.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области напоминает псковичам, для того, чтобы получить сертификат электронной подписи, необходимо сформировать заявку на сайте Удостоверяющего центра . После этого заявителю нужно будет только один раз обратиться в офис для удостоверения личности и подачи пакета документов. После завершения всех процедур заявитель может скачать на сайте готовый сертификат о получении электронной подписи.
Удостоверяющий центр Кадастровой палаты по Псковской области находится по адресу г. Псков, ул. Рабочая, д. 11. По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефону: 8(8112)68-60-04 или по адресу электронной почты: uc_request_60@60.kadastr.ru