Молодых псковичей приглашают на учёбу в Орловский юридический институт МВД России

19:50, 30 октября 2017, ПАИ

УМВД России по Псковской области в 2018 году осуществляет отбор и направление граждан для очного обучения в Орловский юридический институт МВД России - «правоохранительная деятельность» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений ГИБДД, с последующим трудоустройством в органах внутренних дел. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

На обучение направляются граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор.

Обучение происходит за счёт средств федерального бюджета. На курсантов и слушателей института распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции. Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД. Поступление на обучение является одновременным поступлением на службы в ОВД.

На период обучения курсанты обеспечиваются:

- бесплатным питанием;

- форменным обмундированием;

- денежным довольствием

В период обучения курсантам предоставляется:

- бесплатное место в общежитии;

- ежегодные оплачиваемые отпуска.

Обучение в образовательных организациях системы МВД России даёт молодым людям возможность получить качественное, современное и востребованное образование в одних из самых престижных высших учебных заведений Страны. По завершению обучения молодым специалистам вручается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании и присваивается специальное звание «лейтенант полиции».

Кандидат, желающий поступить на обучение, в январе – марте года поступления, обращается в кадровое подразделение органа внутренних дел по месту постоянной регистрации для написания заявления и оформления личного дела. Полный перечень необходимых для оформления документов представляется в комплектующем органе.

Подробнее об условиях приёма и обучения в образовательных организациях можно ознакомиться на официальном сайте Орловского юридического института МВД России имени В.В.Лукьянова http://www.orui.mvd.ru или на официальном сайте УМВД России по Псковской области, расположенном в сети интернет по адресу http://www.60.mvd.ru (в разделе служба → учебные заведения), а также в разделе «Абитуриентам», «Поступление».