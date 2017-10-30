Молодых псковичей приглашают на учёбу в Орловский юридический институт МВД России
УМВД России по Псковской области в 2018 году осуществляет отбор и направление граждан для очного обучения в Орловский юридический институт МВД России - «правоохранительная деятельность» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений ГИБДД, с последующим трудоустройством в органах внутренних дел. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.
На обучение направляются граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор.
Обучение происходит за счёт средств федерального бюджета. На курсантов и слушателей института распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции. Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД. Поступление на обучение является одновременным поступлением на службы в ОВД.
На период обучения курсанты обеспечиваются:
- бесплатным питанием;
- форменным обмундированием;
- денежным довольствием
В период обучения курсантам предоставляется:
- бесплатное место в общежитии;
- ежегодные оплачиваемые отпуска.
Обучение в образовательных организациях системы МВД России даёт молодым людям возможность получить качественное, современное и востребованное образование в одних из самых престижных высших учебных заведений Страны. По завершению обучения молодым специалистам вручается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании и присваивается специальное звание «лейтенант полиции».
Кандидат, желающий поступить на обучение, в январе – марте года поступления, обращается в кадровое подразделение органа внутренних дел по месту постоянной регистрации для написания заявления и оформления личного дела. Полный перечень необходимых для оформления документов представляется в комплектующем органе.
Подробнее об условиях приёма и обучения в образовательных организациях можно ознакомиться на официальном сайте Орловского юридического института МВД России имени В.В.Лукьянова http://www.orui.mvd.ru или на официальном сайте УМВД России по Псковской области, расположенном в сети интернет по адресу http://www.60.mvd.ru (в разделе служба → учебные заведения), а также в разделе «Абитуриентам», «Поступление».