В деревне Наволок Псковского района отметили 321-ю годовщину создания регулярного флота России

19:57, 30 октября 2017, ПАИ

В рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память» 30 октября в дивизионе пограничных кораблей в деревне Наволок Псковского района прошло мероприятие, посвященное 321 годовщине создания регулярного флота России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

20 октября 1696 года по старому стилю по инициативе молодого царя Петра 1 Боярская Дума приняла стратегическое решение: «Морским судам быть...». В ознаменование этой даты в торжественной обстановке на общем построении моряков-пограничников воспитанники клуба «Юных моряков» приняли присягу. Присягу у подрастающего поколения принимали капитан 2 ранга Дмитрий Квасов, который напомнил слова адмирала П.С. Нахимова: «У моряков нет ни легкого, ни тяжелого пути, а есть только один — славный».

С напутственными словами к юным морякам обратились заместитель главы администрации города Пскова Владимир Воробьев и представитель от ветеранов ВМФ и общественных организаций «Историческая память» и «Морское собрание» Павел Дроздов. Прозвучало поздравление от настоятеля воинского храма Александра Невского Олега Тэора. В мероприятиях приняли участие родители воспитанников клуба Юных моряков. Заместитель руководителя регионального отделения ДОСААФ Владимир Вакуленко и Павел Дроздов вручили клубу «Юных моряков» знамя. Мероприятие завершилось теплой беседой в кают-компании и посещением музея дивизиона пограничных кораблей. Было намечено активное сотрудничество с Псковским музеем Флота, который расположен на ул. Ленина в г. Пскове.

Напомним, клуб «Юных моряков» был создан при региональном отделении ДОСААФ Псковской области 1 августа 2017 года. Руководитель клуба — Яна Филатова, дочь первого командира 4 отдельной ордена Отечественной войны 1 степени бригады сторожевых кораблей в нашем регионе капитана 1 ранга Евгения Козина.