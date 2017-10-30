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Общество

В Университете третьего возраста на факультете ЖКХ открылся новый учебный год

Специалисты «Союза собственников недвижимости Псковской области» и проекта «Школа грамотного потребителя» в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева в Пскове провели первую в этом учебном году лекцию в рамках проекта «Университет третьего возраста - факультет «ЖКХ». Новая группа слушателей факультета составила 40 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Слушателям подробно рассказали о внедрении системы ГИС ЖКХ в регионе. Данная единая федеральная информационная система позволит гражданам получать оперативную информацию о об управляющих и ресурсоснабжающих организациях, о выполняемых ими работах по дому, об оказываемых услугах, об их стоимости и о начислениях за жилищно-коммунальные услуги; осуществлять контроль качества оказываемых услуг; направлять обращения в организации и контролирующие органы; вносить показания приборов учета и оплаты по квитанциям и получать информации о проведении оплаты; заключать договора. На портале ГИС ЖКХ возможно ознакомиться с новостями в сфере ЖКХ, принять участие в обсуждении вопросов на форуме, посмотреть реестр организаций сферы ЖКХ, зарегистрированных в системе, с отображением их местонахождения и обслуживаемых домов на карте, реестр объектов жилищного фонда, реестр лицензий управляющих организаций, реестр проверок, а также получить бесплатный круглосуточный доступ ко всем федеральным и региональным нормативным правовым актам.

Кроме того, слушатели факультета получили интересующую их информацию о реорганизации системы обращения с твердыми коммунальными отходами: открытии полигонов в муниципалитетах Псковской области и создание регионального оператора по твердым коммунальным отходам.  

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