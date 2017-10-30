По количеству присланных на конкурс ОНФ «Убитые Дороги» фотографий лидируют Тульская, Саратовская области и Башкортостан

20:07, 30 октября 2017, ПАИ

В соцсетях на страницах проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» 15 октября стартовал конкурс фотографий «Убитые Дороги». Его задача - привлечь молодых людей к теме качества местных дорог и безопасности дорожного движения. Участие в конкурсе могут принять фотографы и фотолюбители любого уровня квалификации, за победу их ждут призы – цифровые фотокамеры, а лучшие работы займут место на итоговой выставке. На данном этапе наибольшее количество снимков пришло на конкурс от жителей Центрального федерального округа и Поволжья. В Дальневосточном федеральном округе нашелся пока всего один недовольный местными дорогами фотограф. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОНФ.

За прошедшие с момента объявления конкурса 2,5 недели жители страны прислали более 450 работ. Среди участников – молодежь из 79 городов и 47 регионов. Большинство фотографий - 360 - было прислано в социальную сеть «ВКонтакте»; через Instagram на конкурс поступили 76 работ, через страницу проекта в Facebook - 14.

Пока самые активные участники конкурса - жители Центрального федерального округа и Поволжья. Так, дороги ЦФО запечатлены на 118 фотографиях. Из них только из Тульской области прислали 43 работы, из Смоленской области - 13 фотографий, по 10 – из Владимирской, Ивановской и Тамбовской областей. В Поволжье самыми активными оказались жители Республики Башкортостан и Саратовской области - оттуда в конкурсе принимают участие по 37 фотографий из 8 городов (Уфа, Учкалы, Нефтекамск, Бирск, Саратов, Энгельс, Балаково, Новоузенск). 14 работ прислали из Кировской области, 16 – из Республики Мордовия.

В Северо-Западного федеральном округе больше всего фотографий пришло из Вологодской области (20 работ), Ленинградской области и Санкт-Петербурга (по 17 работ), Республики Карелия (13 работ). Всего же жители данного федерального округа отправили на конкурс 89 работ из 17 городов.

Пока наименьшую активность проявляют жители Дальневосточного федерального округа (1 работа), Северо-Кавказского федерального округа (3 работы) и Уральского федерального округа (14 работ).

«Хотелось бы объяснить это тем, что на Дальнем Востоке, Кавказе и Урале с дорогами все просто замечательно, но я знаю, что это, увы, не так. Возможно, местная молодежь просто выбирает, на каком сюжете остановиться, ведь там есть, где разгуляться участникам конкурса «Убитые Дороги». Так что ждем снимки. Ребята, у вас много шансов на победу! А в качестве подсказки: основные «герои» присланных фотографий - ямы и колдобины. Так, из Саратова прислали целую серию работ, на которых запечатлены провалившиеся в ямы автомобили. В Томске и Севастополе ямы настолько глубокие, что в них может уместиться человек почти в полный рост. А в Чебоксарах в водоемах на дорогах даже ловят рыбу», - рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Еще одним сюжетом фотографий стал ремонт с нарушениями технологий: в Гатчине при строительстве тротуара асфальт укладывают прямо на листья, а в Тихвине и Вязьме рабочие кладут асфальт в лужи. В городе Белокурихе Алтайского края автор запечатлел пожилого человека, который подручными средствами пытается заделать яму на дороге. А фотографии по-настоящему непроезжей дороги прислали из Вологодской области: вереницы машин, в том числе транспорт спецслужб и детские автобусы, не могут преодолеть дорогу Никольск - Борок.

Напомним, что работы принимаются до 15 ноября, победители конкурса будут определены 30 ноября. По его итогам будет организована выставка лучших фоторабот.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.