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Михаил Ведерников и Сергей Чемезов обсудили перспективные направления взаимодействия Псковской области с «Ростехом»

Рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова состоялась в понедельник, 30 октября, в Москве. Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия, среди которых – проекты по внедрению энергосберегающих технологий, а также комплексного развития региональной экономики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Отдельно врио губернатора и глава «Ростеха» обсудили вопрос завершения работ по строительству перинатального центра в Пскове. Михаил Ведерников рассказал, что в первые дни работы в регионе посетил объект и взял его строительство на личный контроль. «Составлен новый график работ. Установлен жесткий контроль за ходом строительства. Готовность перинатального центра - 95%. Основные помещения и системы готовы, идет монтаж медицинского оборудования. В тоже время есть ряд проблемных вопросов, в решении которых рассчитываю на взаимопонимание и поддержку», - сказал врио главы региона.

Сергей Чемезов дал соответствующие поручения своим заместителям и ответственным должностным лицам по всем вопросам, озвученным Михаилом Ведерниковым. Врио губернатора Псковской области поблагодарил гендиректора «Ростеха» за оказанную поддержку и искренний интерес к развитию экономического потенциала региона.

Напомним, перинатальный центр строится в Пскове в рамках программы Министерства здравоохранения РФ по развитию родовспомогательной службы в Российской Федерации. Заказчиком проекта выступает госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Центр рассчитан на 110 коек для беременных женщин с высокой степенью риска рождения ребенка с утробной патологией, а также для новорожденных и детей раннего возраста с врожденной патологией. Общий объем вложений в объект составляет 2,6 млрд рублей.

 

 

 

 

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