Международный юношеский турнир по тяжелой атлетике «POWER CUP» пройдёт в Пскове 3 ноября

20:46, 30 октября 2017, ПАИ

В Пскове 3 ноября пройдёт lV международный юношеский турнир по тяжелой атлетике «POWER CUP». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в федерации тяжелой атлетики по Псковской области.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Лудзы, Балвии (Латвия), УО «Новополоцкое училище олимпийского резерва» (Беларусь ), Великого Новгорода, поселка Батецкий, города Окуловка (Новгородская обл.). От Псковской области выступят спортсмены СК «Пауэр» (г.Псков) ДЮСШ поселка Бежаницы.

Соревнования пройдут в спорткомплексе средней общеобразовательной школы №16 (г. Псков, Ленинградское шоссе, д.49).