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Михаил Ведерников заручился поддержкой Ольги Голодец в реализации в Псковской области приоритетных проектов

В понедельник, 30 октября, в Москве состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя председателя Правительства Российской Федерации Ольги Голодец. Они обсудили ход реализации на территории региона важнейших социальных проектов, а также дальнейшее участие области в различных государственных программах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, были обсуждены вопросы, связанные с завершением строительства нового корпуса школы № 6 в Великих Луках и гарантированное финансирование этих работ в рамках федеральной субвенции. Кроме того, речь шла о новой заявке Псковской области на участие в программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». На 2018 год заявлена школа в Дно, а на ‎2019–2020 годы — новые школы в Великих Луках, Пскове и Гдовском районе. Ольга Голодец выразила готовность поддержать эту заявку.

В сфере здравоохранения отдельное внимание участники встречи уделили вопросу завершения строительства Псковского перинатального центра. Кроме того, стороны остановились на теме дальнейшего участия в программе санавиации и эффективного использования ее возможностей. Врио губернатора также заверил вице-премьера в том, что Псковская область готова участвовать во всех пилотных проектах сферы здравоохранения, в частности, претендует на участие в проекте «Бережливая поликлиника».

Говоря о подготовке к проведению Международных Ганзейских дней Нового времени в 2019 году, Ольга Голодец выразила уверенность в успешном решении связанных с этим вопросов и содействии всех министерств. Среди объектов, требующих первоочередного внимания, были названы Псковская областная универсальная научная библиотека, универсальный стадион «Машиностроитель» и крепостные сооружения Окольного города. Шла речь и о необходимости реставрации церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово. По итогам обсуждения Ольга Голодец дала поручение Министерству культуры РФ проработать этот вопрос.

В целом зампред Правительства РФ Ольга Голодец пообещала и впредь оказывать Псковской области всемерную поддержку в реализации приоритетных проектов.

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