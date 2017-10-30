Жителям Усвятского района напомнили правила противопожарной безопасности

20:55, 30 октября 2017, ПАИ

В рамках проведения сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» и месячника гражданской обороны сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам 30 октября провели рейд в жилом секторе поселка Усвяты и деревни Чурилово Усвятского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе данного рейда осуществлён подворовой обход 10 домовладений, под роспись проинструктировано 10 человек, распространено 19 листовок, а также проведены индивидуальные беседы о требованиях пожарной безопасности в быту и по действиям населения при получении сигналов гражданской обороны.

В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Усвятского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Гражданам напомнили об административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.