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Общество

Подростки из Пскова и Великих Лук приняли участие в турнире «Киберспорт - против наркотиков!»

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области выступило соорганизатором турнира «Киберспорт -против наркотиков!». Финал его состоялся в спортивно-развлекательном парке «Простория». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В рамках турнира прошли соревнования по ряду дисциплин, в которых приняли участие четыре команды и 30 индивидуальных игроков в возрасте 15-17 лет из Пскова и Великих Лук.

Перед участниками выступили организаторы соревнований - начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Мирвалиева, начальник отдела по молодежной политике Управления образования администрации Великих Лук Светлана Белюкова, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова - начальник отдела по делам молодежи Владимир Журавлев, председатель федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов.

Победителям вручили кубки, ценные подарки, медали, грамоты, сувениры, а также благодарственные письма Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

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