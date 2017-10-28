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Подозреваемая в краже мобильного телефона в магазине великолучанка предстанет перед судом

В Великих Луках полицейскими установлена местная жительница, подозреваемая в краже. По версии следствия, в июне текущего года в торговом зале магазина по улице Некрасова горожанка оставила свой мобильный телефон, и он был похищен. Ущерб составил шесть тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В результате проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой установлена. Это - 40-летняя жительница Великолукского района. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что это далеко не единственный подобного рода случай за последнее время. Нередко граждане забывают свои телефоны, барсетки и прочие вещи в магазинах, кафе, барах и других общественных местах, чем пользуются нечистые на руку лица. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям региона с большей ответственностью подходить к сохранности своего имущества и не создавать себе дополнительных проблем.

 

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