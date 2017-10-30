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Общество

Жена Джигарханяна уехала за границу

Молодая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская покинула территорию России. Об этом стало известно в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», сообщают «Вести.Ru».

«Вечером 29 октября в обстановке строжайшей секретности супруга Джигарханяна вместе с его тещей и тестем покинули территорию России», — рассказали в передаче.

По предварительным данным, она могла улететь в Нью-Йорк, Тель-Авив или вернуться на родину — в Киев, где жила до знакомства с Джигарханяном.

Официальный представитель Цымбалюк-Романовской Элина Мазур сказала, что решение уехать из страны было эмоциональным, а не спланированным, инициатива исходила от Виталины.

На выходных полиция провела обыски в Московском драматическом театре Джигарханяна на Ломоносовском проспекте.

Как отметили в ГУВД Москвы, мероприятие проводилось в связи с расследованием уголовного дела о краже о паспорта знаменитого артиста. Он подозревает в этом свою супругу, которая младше него на 50 лет.

Армен Джигарханян — народный артист СССР, актер и театральный режиссер. Он играл в таких культовых картинах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».

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