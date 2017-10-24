Учёные: доля углекислого газа в атмосфере побила новый рекорд

21:47, 30 октября 2017, ПАИ

В прошлом году концентрация углекислого газа (СО2) в атмосфере стала рекордно высокой, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), пишет Газета.ру.

Концентрация углекислого газа в атмосфере в 2016 году превысила 403 миллионных долей и оказалась на 50% больше, чем в среднем за минувшие 10 лет.

Отмечается, что за последние 800 тыс. лет этот показатель был ниже уровня 280 миллионных долей.

По мнению специалистов, повышение концентрации произошло из-за деятельности человека, а также из-за зафиксированного в 2015-2016 годах течения Эль-Ниньо — колебания температуры воды в экваториальной части Тихого океана, которое привело к засухе в тропических лесах и, соответственно, ограничило их способность поглощать углекислый газ.

В прошлом году уровень содержания CO2 в атмосфере преодолел важную отметку в 400 миллионных долей, тем самым обозначив новую эпоху в процессе изменения климата в мире.